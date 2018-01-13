Житель Флориды выиграл $451 млн в лотерею

Житель американского штата Флорида сорвал джекпот лотереи Mega Millions. Его выигрыш составил 451 млн долларов.
Победителем стал 20-летний Шейн Мисслер из небольшого городка Порт-Ричи, передает AP. Счастливый билет он купил в одном из магазинов сети 7-Eleven.
По информации издания, молодой человек попросил, чтобы ему выдали весь выигрыш сразу. Отмечается, что в этом случае сумма значительно сокращается, так что Мисслер получит только 282,8 млн долларов. Забрать джекпот полностью победительно может только в том случае, если согласится получать его в виде регулярных выплат в течение 30 лет.
Мисслер сообщил, что планирует потратить деньги на свои увлечения и чтобы «помочь семье и принести некоторую пользу человечеству». А пока, по информации местных СМИ, молодой человек уволился с работы и планирует переезд из Порт-Ричи.
На минувшей неделе США был также разыгран джекпот популярной лотереи Powerball в 560 млн долларов. Имя победителя пока не известно. Сообщается лишь, что выигрышный билет был куплен в штате Нью-Гэмпшир.
По информации издания, молодой человек попросил, чтобы ему выдали весь выигрыш сразу. Отмечается, что в этом случае сумма значительно сокращается, так что Мисслер получит только 282,8 млн долларов. Забрать джекпот полностью победительно может только в том случае, если согласится получать его в виде регулярных выплат в течение 30 лет.
Мисслер сообщил, что планирует потратить деньги на свои увлечения и чтобы «помочь семье и принести некоторую пользу человечеству». А пока, по информации местных СМИ, молодой человек уволился с работы и планирует переезд из Порт-Ричи.
На минувшей неделе США был также разыгран джекпот популярной лотереи Powerball в 560 млн долларов. Имя победителя пока не известно. Сообщается лишь, что выигрышный билет был куплен в штате Нью-Гэмпшир.
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