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    В США неизвестный выиграл $560 млн

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    • Фото: Reuters © 2018, Mike Segar
    В США неизвестный выиграл $560 млн

    В США неизвестный выиграл $560 млн

    В США неизвестный выиграл $560 млн
  • Фото: Reuters © 2018, Mike Segar

    • В США был разыгран джекпот популярной лотереи Powerball в $560 млн.

    Выигрышный билет был куплен в штате Нью-Гэмпшир. Призовую комбинацию составили числа 12, 29, 30, 33, 61, число-бонус — 26, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя лотереи.

    Имя победителя пока не называется. Счастливчик может забрать всю сумму сразу или получать деньги частями в течение нескольких лет.

    смотретьСтало известно имя американки, выигравшей $758 млн в лотерею
    Стало известно имя американки, выигравшей $758 млн в лотерею
    Это второй по величине джекпот в истории США. В 2017 году 53-летней жительнице Массачусетса Мэйвис Вонзик достался выигрыш в $758 млн.

    Лотерея Powerball проводится в 44 штатах США, а также в Вашингтоне, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

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