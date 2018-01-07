В США неизвестный выиграл $560 млн

В США был разыгран джекпот популярной лотереи Powerball в $560 млн.
Выигрышный билет был куплен в штате Нью-Гэмпшир. Призовую комбинацию составили числа 12, 29, 30, 33, 61, число-бонус — 26, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя лотереи.
Имя победителя пока не называется. Счастливчик может забрать всю сумму сразу или получать деньги частями в течение нескольких лет.
Это второй по величине джекпот в истории США. В 2017 году 53-летней жительнице Массачусетса Мэйвис Вонзик достался выигрыш в $758 млн.
Лотерея Powerball проводится в 44 штатах США, а также в Вашингтоне, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.
Имя победителя пока не называется. Счастливчик может забрать всю сумму сразу или получать деньги частями в течение нескольких лет.
Это второй по величине джекпот в истории США. В 2017 году 53-летней жительнице Массачусетса Мэйвис Вонзик достался выигрыш в $758 млн.
Лотерея Powerball проводится в 44 штатах США, а также в Вашингтоне, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.
Комментарии