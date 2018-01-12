«Не верю»: экс-тренер женской сборной России по биатлону ответил на обвинения Родченкова

Бывший тренер сборной России по биатлону прокомментировал заявления информатора WADA Григория Родченкова о том, что двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева на протяжении четырех лет якобы употребляла запрещенные препараты.
Вольфганг Пихлер, экс-тренер женской сборной России по биатлону, ответил на обвинения в адрес Зайцевой со стороны Родченкова. Он заявил, что не верит словам информатора Всемирного антидопингового агентства, передает ТАСС.
Вольфганг Пихлер: «Родченков говорил о том, что Зайцева четыре года использовала эритропоэтин, что я не вовлечен в это, но опытный тренер должен был это заметить. Это то, что он сказал. Но я не понимаю, как я должен был это видеть? Я в это не верю».
Пихлер подчеркнул, что российские биатлонистки, готовясь к соревнованиям, проводили большую часть времени на тренировках в Европе и находились под контролем WADA. Но ничего подозрительного в этот период касательно Ольги Зайцевой замечено не было.
Вольфганг Пихлер: «Мы проводили наши тренировочные сборы в Рупольдинге, все российские биатлонистки были под контролем WADA, она жила в Бельгии и Швейцарии, около 90% времени она проводила в Европе. Она была под контролем WADA, и ничего подозрительного не было. Так где тогда доказательства?»
Тренер убежден, что необходимо провести очную ставку с Родченковым, чтобы лицом к лицу обсудить выдвинутые обвинения. Но такой возможности, как отметил Пихлер, у него нет.
62-летний Вольфганг Пихлер был лишен аккредитации на Олимпиаду в Пхёнчхане. Причиной стало то, что он тренировал женскую сборную России по биатлону на Играх в Сочи. Под его руководством к соревнованиям готовились Ольга Зайцева и Яна Романова, которые были пожизненно дисквалифицированы по решению МОК за нарушение антидопинговых правил. В настоящее время Пихлер работает с мужской сборной Швеции.
Вольфганг Пихлер: «Родченков говорил о том, что Зайцева четыре года использовала эритропоэтин, что я не вовлечен в это, но опытный тренер должен был это заметить. Это то, что он сказал. Но я не понимаю, как я должен был это видеть? Я в это не верю».
Пихлер подчеркнул, что российские биатлонистки, готовясь к соревнованиям, проводили большую часть времени на тренировках в Европе и находились под контролем WADA. Но ничего подозрительного в этот период касательно Ольги Зайцевой замечено не было.
Вольфганг Пихлер: «Мы проводили наши тренировочные сборы в Рупольдинге, все российские биатлонистки были под контролем WADA, она жила в Бельгии и Швейцарии, около 90% времени она проводила в Европе. Она была под контролем WADA, и ничего подозрительного не было. Так где тогда доказательства?»
Тренер убежден, что необходимо провести очную ставку с Родченковым, чтобы лицом к лицу обсудить выдвинутые обвинения. Но такой возможности, как отметил Пихлер, у него нет.
62-летний Вольфганг Пихлер был лишен аккредитации на Олимпиаду в Пхёнчхане. Причиной стало то, что он тренировал женскую сборную России по биатлону на Играх в Сочи. Под его руководством к соревнованиям готовились Ольга Зайцева и Яна Романова, которые были пожизненно дисквалифицированы по решению МОК за нарушение антидопинговых правил. В настоящее время Пихлер работает с мужской сборной Швеции.
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