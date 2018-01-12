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    В питерской аварии с маршруткой пострадали 12 человек. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ питерской аварии с маршруткой пострадали 12 человек

    В питерской аварии с маршруткой пострадали 12 человек

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    В питерской аварии с маршруткой пострадали 12 человек

    В питерской аварии с маршруткой пострадали 12 человек

      Стали известны подробности ДТП на Колпинском шоссе. Наиболее тяжелые травмы получил зажатый в кабине водитель маршрутного такси.

      По последним данным, 12 человек пострадали в серьезной аварии на Колпинском шоссе. Водитель маршрутки №К293-А не справился с управлением и на полной скорости въехал в стоящий большегруз.

      От сильного удара мужчину, находившегося за рулем автобуса, зажало в кабине. Из искореженного кузова его пришлось вырезать спасателям. Несмотря на плохую видимость, пилот вертолета санитарной авиации принял решение транспортировать пострадавшего в клинику МЧС. На месте также работают десятки машин скорой помощи и инспекторы ГИБДД.

      Как уточняет корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, маршрутное такси врезалось в припаркованную фуру. Ее водитель сделал вынужденную остановку, чтобы осмотреть колесо, выставив при этом знак аварийной остановки и включив аварийную сигнализацию.

      Очевидцами ДТП стали несколько автомобилистов, которые чудом увернулись от мчавшейся маршрутки. По предварительным данным, тяжело пострадавшими считаются двое. Это женщина-пассажир и шофер микроавтобуса. Известно, что пять пассажиров маршрутки госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

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