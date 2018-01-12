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    На юге Петербурга маршрутка влетела под фуру

    2 комментария
    • Фото: dtp_kolpino /vk.com
    На юге Петербурга маршрутка влетела под фуру

    На юге Петербурга маршрутка влетела под фуру

    На юге Петербурга маршрутка влетела под фуру
  • Фото: dtp_kolpino /vk.com

    • МЧС сообщает о ДТП в Колпинском районе.

    На перекрестке Софийской улицы с Колпинским шоссе маршрутка врезалась в большегруз. Известно о четырех пострадавших. Как передает ТАСС, в настоящее время спасатели деблокируют водителя маршрутки, которого зажало в кабине.

    На месте работают спасатели, ГИБДД и около 10 бригад скорой помощи. Также прибыл самолет санитарной авиации. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

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