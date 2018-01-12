В Госдуме объяснили необходимость присвоения статуса иноагента физическим лицам

Сегодня в Госдуме в первом чтении рассматривают поправки, которые позволят присваивать статус иностранного агента отдельным журналистам.
Изменения ужесточают контроль за публикациями в СМИ со стороны физических лиц. После признания иноагентом они обязаны зарегистрироваться в России в качестве юридического лица. На это отводится один месяц. Кроме того, такие СМИ обязаны публично указывать свой статус. Все это, по мнению депутатов, оградит российских граждан от информационного вмешательства извне.
Пётр Толстой, заместитель председателя Госдумы: «При распространении и цитировании материалов, созданных СМИ-иноагентами, также будет необходимо указывать на то, что источником информации является иностранный агент. Положение касается всех информационных ресурсов: от телеканалов и печатных СМИ до пользователей соцсетей, медицинских либо кулинарных сайтов».
Михаил Емельянов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству: «Миф об абсолютной свободе слова — иллюзия, которая не реализуется нигде, в том числе и в западных странах. Поэтому мы считаем, что и наше государство вправе последовательно защищать свое информационное пространство. Особенно важна пометка на материалах информагента о том, что они изготовлены иностранными агентами».
Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР: «Мы, возможно, не будем голосовать, но в плане безопасности, которая необходима нам, чтобы не запудрили мозги нашему избирателю, конечно, какие-то меры должны быть приняты».
Проект закона стал продолжением ответных мер Москвы на действия США — ранее там признали иностранным агентом российский телеканал RT.
Пётр Толстой, заместитель председателя Госдумы: «При распространении и цитировании материалов, созданных СМИ-иноагентами, также будет необходимо указывать на то, что источником информации является иностранный агент. Положение касается всех информационных ресурсов: от телеканалов и печатных СМИ до пользователей соцсетей, медицинских либо кулинарных сайтов».
Михаил Емельянов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству: «Миф об абсолютной свободе слова — иллюзия, которая не реализуется нигде, в том числе и в западных странах. Поэтому мы считаем, что и наше государство вправе последовательно защищать свое информационное пространство. Особенно важна пометка на материалах информагента о том, что они изготовлены иностранными агентами».
Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР: «Мы, возможно, не будем голосовать, но в плане безопасности, которая необходима нам, чтобы не запудрили мозги нашему избирателю, конечно, какие-то меры должны быть приняты».
Проект закона стал продолжением ответных мер Москвы на действия США — ранее там признали иностранным агентом российский телеканал RT.
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