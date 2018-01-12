В Гидрометцентре рассказали о погоде на Крещение в Москве

Синоптики проинформировали о погоде, которая ждет москвичей и гостей столицы на Крещение.
Серьезные морозы в ночь на 19 января в столичном регионе не ожидаются, по предварительным данным, температура воздуха опустится до минус 5–10 градусов.
Геннадий Елисеев, заместитель главы Гидрометцентра: «Предварительно, можно сказать, что серьезных морозов в 20 градусов на Крещение не ожидается, видимо, будет несколько теплее: на уровне 5–10 градусов мороза. Надеюсь, что будет не оттепель, а небольшой мороз».
В предстоящие выходные и в начале следующей недели ожидаются умеренные морозы, температурный фон будет в норме или немного выше нормы: днем минус 5–10 градусов, ночью — минус 7–12 градусов, сообщает РИА Новости.
Ранее для верующих Татарстана региональное МЧС выпустило памятку о мерах безопасности при купании в праздник. Ведомство на своем сайте предостерегло население от погружения в купели до того, как представитель РПЦ освятит воду. Также представители министерства призвали людей воздержаться от купания в пьяном виде, а также без представителей служб спасения и медработников. Крещение Господня отмечается в ночь с 18 на 19 января.
Геннадий Елисеев, заместитель главы Гидрометцентра: «Предварительно, можно сказать, что серьезных морозов в 20 градусов на Крещение не ожидается, видимо, будет несколько теплее: на уровне 5–10 градусов мороза. Надеюсь, что будет не оттепель, а небольшой мороз».
В предстоящие выходные и в начале следующей недели ожидаются умеренные морозы, температурный фон будет в норме или немного выше нормы: днем минус 5–10 градусов, ночью — минус 7–12 градусов, сообщает РИА Новости.
Ранее для верующих Татарстана региональное МЧС выпустило памятку о мерах безопасности при купании в праздник. Ведомство на своем сайте предостерегло население от погружения в купели до того, как представитель РПЦ освятит воду. Также представители министерства призвали людей воздержаться от купания в пьяном виде, а также без представителей служб спасения и медработников. Крещение Господня отмечается в ночь с 18 на 19 января.
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