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    В Татарстане МЧС запретило людям окунаться в купели до освящения воды

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Трефилов
    В Татарстане МЧС запретило людям окунаться в купели до освящения воды

    В Татарстане МЧС запретило людям окунаться в купели до освящения воды

    В Татарстане МЧС запретило людям окунаться в купели до освящения воды
  • Фото: РИА Новости, Владимир Трефилов

    • Для верующих Татарстана региональное МЧС выпустило памятку о мерах безопасности при купании в праздник Крещения Господня. В ней спасатели перечислили по пунктам, что нельзя или нежелательно делать.

    МЧС Татарстана на своем сайте предостерегает население от погружения в купели до того, как представитель РПЦ освятит воду. «По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Освященная крещенская вода — величайшая святыня», — отмечается в сообщении регионального МЧС.

    Также представители министерства призывают людей воздержаться от купания в пьяном виде, а также без представителей служб спасения и медработников, не рекомендуют нырять в воду непосредственно со льда, подавать крики ложной тревоги, приводить с собой собак и других животных, подъезжать к купели на машине и погружаться в воду группами более трех человек.

    Крещение Господня отмечается в ночь с 18 на 19 января. В Крещенский сочельник и непосредственно в праздник во всех православных храмах после божественной литургии совершается чин великого освящения воды.

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