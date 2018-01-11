В Татарстане МЧС запретило людям окунаться в купели до освящения воды

Для верующих Татарстана региональное МЧС выпустило памятку о мерах безопасности при купании в праздник Крещения Господня. В ней спасатели перечислили по пунктам, что нельзя или нежелательно делать.
МЧС Татарстана на своем сайте предостерегает население от погружения в купели до того, как представитель РПЦ освятит воду. «По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Освященная крещенская вода — величайшая святыня», — отмечается в сообщении регионального МЧС.
Также представители министерства призывают людей воздержаться от купания в пьяном виде, а также без представителей служб спасения и медработников, не рекомендуют нырять в воду непосредственно со льда, подавать крики ложной тревоги, приводить с собой собак и других животных, подъезжать к купели на машине и погружаться в воду группами более трех человек.
Крещение Господня отмечается в ночь с 18 на 19 января. В Крещенский сочельник и непосредственно в праздник во всех православных храмах после божественной литургии совершается чин великого освящения воды.
Также представители министерства призывают людей воздержаться от купания в пьяном виде, а также без представителей служб спасения и медработников, не рекомендуют нырять в воду непосредственно со льда, подавать крики ложной тревоги, приводить с собой собак и других животных, подъезжать к купели на машине и погружаться в воду группами более трех человек.
Крещение Господня отмечается в ночь с 18 на 19 января. В Крещенский сочельник и непосредственно в праздник во всех православных храмах после божественной литургии совершается чин великого освящения воды.
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