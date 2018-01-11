Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
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Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
12 января, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Мемориал жертвам крушения A321 над Синаем оснастили видеокамерами. Ленинградская область, авиационные катастрофы и происшествия, вандализм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМемориал жертвам крушения A321 над Синаем оснастили видеокамерами

    Мемориал жертвам крушения A321 над Синаем оснастили видеокамерами

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    Мемориал жертвам крушения A321 над Синаем оснастили видеокамерами

    Мемориал жертвам крушения A321 над Синаем оснастили видеокамерами

      Сад памяти жертв авиакатастрофы взят под охрану.

      Теперь мемориальный комплекс в Ленинградской области обеспечили камерами видеонаблюдения. Следить за территорией будут круглосуточно. Всего установлено три камеры: одна фиксирует мемориал, а две другие установлены на Аллее памяти.

      Изображение, поступающее на диспетчерский пульт, будет храниться в течение месяца. Видеонаблюдение в Саду памяти смонтировали в рамках программы «Безопасный город», реализуемой во Всеволожском районе.

      Напомним: в ноябре, через неделю после открытия, мемориал на Румболовской горе повредили неизвестные. Вандалы выкопали несколько елей, высаженных в память о детях, находившихся на борту трагического рейса 9168.

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