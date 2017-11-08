Ничего святого: в Саду памяти под Петербургом украли деревья

Неизвестные повредили мемориал жертвам авиакатастрофы рейса 9268 над Синайским полуостровом.
Из Сада памяти, разбитого на Румболовской горе, выкопали несколько елей. Они были высажены в память о детях, находившихся на борту трагического рейса. Многие родственники погибших узнали о произошедшем из социальных сетей. Фотографии разместили местные жители, заметившие отсутствие деревьев. Самым распространенным комментарием к записи стали слова «ничего святого».
Амалия Вишнева, мать погибшего в теракте: «Просьба от меня лично и родственников рейса 9268 вернуть на Румболовскую гору в „Сад памяти“ хвойники и две ели, высаженные в память о наших родных. Сделать это можно так же инкогнито, как и выкопали. Ели высаживали сами родственники, потерявшие самое дорогое — своих детей, внуков. Верните память. Память — это святое».
Родственники тех, чьи жизни оборвала авиакатастрофа, уже сообщили о случившемся губернатору Ленобласти Александру Дрозденко и руководству Всеволожского района. Там в свою очередь пообещали подключить к охране мемориала полицию и задумались об установке камер видеонаблюдения.
Андрей Низовский, глава администрации Всеволожского района Ленобласти: «Мы уже работаем совместно с правоохранительными органами. Мы попросили максимально приблизить их маршруты патрулирования к этому памятному месту. К сожалению, имеем то, что имеем. Сейчас пригласили специалистов, чтобы узнать, за какие сроки можно сделать это видеонаблюдение. Предварительные данные говорят, что видеонаблюдение не является препятствием для вандалов».
Посетить Сад памяти родственники погибших планируют завтра. Они надеются, что к этому времени вандалы вернут деревья на так называемую «Детскую аллею». Напомним, что мемориал был открыт всего неделю назад, 31 октября, во вторую годовщину теракта над Синайским полуостровом.
Амалия Вишнева, мать погибшего в теракте: «Просьба от меня лично и родственников рейса 9268 вернуть на Румболовскую гору в „Сад памяти“ хвойники и две ели, высаженные в память о наших родных. Сделать это можно так же инкогнито, как и выкопали. Ели высаживали сами родственники, потерявшие самое дорогое — своих детей, внуков. Верните память. Память — это святое».
Родственники тех, чьи жизни оборвала авиакатастрофа, уже сообщили о случившемся губернатору Ленобласти Александру Дрозденко и руководству Всеволожского района. Там в свою очередь пообещали подключить к охране мемориала полицию и задумались об установке камер видеонаблюдения.
Андрей Низовский, глава администрации Всеволожского района Ленобласти: «Мы уже работаем совместно с правоохранительными органами. Мы попросили максимально приблизить их маршруты патрулирования к этому памятному месту. К сожалению, имеем то, что имеем. Сейчас пригласили специалистов, чтобы узнать, за какие сроки можно сделать это видеонаблюдение. Предварительные данные говорят, что видеонаблюдение не является препятствием для вандалов».
Посетить Сад памяти родственники погибших планируют завтра. Они надеются, что к этому времени вандалы вернут деревья на так называемую «Детскую аллею». Напомним, что мемориал был открыт всего неделю назад, 31 октября, во вторую годовщину теракта над Синайским полуостровом.
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