Жители Петербурга борются с мусорным заводом в суде

Горожане из Красносельского района требуют у правительства Петербурга через суд отменить постановление о строительстве мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе. Сегодня прошло первое слушание в Смольнинском районном суде.
Люди переживают, что от проекта крупного предприятия власти города отказались лишь устно. Никакого документального подтверждения этого решения Смольного нет до сих пор. На заседание пришли три члена инициативной группы, которые представляют интересы сразу нескольких поселков. Они располагаются в непосредственной близости к возможной территории завода.
Ольга Горькуша, житель Красносельского района (МО «Горелово»): «Было много заявлений с нашей стороны. Мы сделали много попыток для того, чтобы отменили постановление. Было достаточно времени для отмены постановления. С момента подачи иска (14 декабря 2017 года) прошел уже месяц. Но результатов на сегодняшний день никаких».
Напомним: мусороперерабатывающий завод планировали построить на юго-западных границах Петербурга на территории почти в 41 гектар. Там собирались утилизировать бытовые отходы второго класса опасности путем биологического разложения. Но жители соседних поселков увидели в предприятии угрозу экологии и неоднократно протестовали.
Осенью губернатор Георгий Полтавченко заявил на встрече с депутатами ЗакСа, что от проекта в этом месте отказались из-за сложной транспортной ситуации. При этом новое место для завода пока не определено.
Ольга Горькуша, житель Красносельского района (МО «Горелово»): «Было много заявлений с нашей стороны. Мы сделали много попыток для того, чтобы отменили постановление. Было достаточно времени для отмены постановления. С момента подачи иска (14 декабря 2017 года) прошел уже месяц. Но результатов на сегодняшний день никаких».
Напомним: мусороперерабатывающий завод планировали построить на юго-западных границах Петербурга на территории почти в 41 гектар. Там собирались утилизировать бытовые отходы второго класса опасности путем биологического разложения. Но жители соседних поселков увидели в предприятии угрозу экологии и неоднократно протестовали.
Осенью губернатор Георгий Полтавченко заявил на встрече с депутатами ЗакСа, что от проекта в этом месте отказались из-за сложной транспортной ситуации. При этом новое место для завода пока не определено.
Комментарии