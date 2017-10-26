Смольный передумал строить мусороперерабатывающий завод на Волхонке

В связи с массовыми протестами жителей близлежащих поселков городской комитет по инвестициям отменил постановление, по которому на Волхонском шоссе должно было появиться предприятие по переработке отходов.
Мусороперерабатывающий завод на Волхонском шоссе не появится. Постановление правительства, предписывающее стройку, отменили, сообщил комитет по инвестициям.
Эту информацию НТВ подтвердил депутат Заксобрания Роман Коваль. Как раз сегодня парламентарий планировал собрать в Мариинском дворце комиссию по экологии и природопользованию, чтобы прояснить спорную ситуацию вокруг стратегического проекта компании-инвестора, готового вложить в строительство мусороперерабатывающего предприятия 4,5 млрд рублей.
Местные жители развернули протестную кампанию, не желая соседствовать с будущим заводом. Благодаря поддержке депутатов, сдавать в аренду 410 тысяч квадратных метров на Волхонке город отказался.
Роман Коваль, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Надо подойти к этому вопросу правильно и разумно. Надо провести общественные слушания, как это необходимо, получить экспертизу, в том числе экологическую, которой не было».
Члены депутатской комиссии по экологии в ближайшие дни намерены объехать новые площадки для возможного строительства. По словам Романа Коваля, таковых Смольный предложил более пяти, и один из вариантов уже обозначен как наиболее перспективный.
Куда вероятнее всего перенесут строительство мусороперерабатывающего завода, парламентарий ответить отказался. Впрочем, заметил, что это будет точно не южное направление.
Эту информацию НТВ подтвердил депутат Заксобрания Роман Коваль. Как раз сегодня парламентарий планировал собрать в Мариинском дворце комиссию по экологии и природопользованию, чтобы прояснить спорную ситуацию вокруг стратегического проекта компании-инвестора, готового вложить в строительство мусороперерабатывающего предприятия 4,5 млрд рублей.
Местные жители развернули протестную кампанию, не желая соседствовать с будущим заводом. Благодаря поддержке депутатов, сдавать в аренду 410 тысяч квадратных метров на Волхонке город отказался.
Роман Коваль, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Надо подойти к этому вопросу правильно и разумно. Надо провести общественные слушания, как это необходимо, получить экспертизу, в том числе экологическую, которой не было».
Члены депутатской комиссии по экологии в ближайшие дни намерены объехать новые площадки для возможного строительства. По словам Романа Коваля, таковых Смольный предложил более пяти, и один из вариантов уже обозначен как наиболее перспективный.
Куда вероятнее всего перенесут строительство мусороперерабатывающего завода, парламентарий ответить отказался. Впрочем, заметил, что это будет точно не южное направление.
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