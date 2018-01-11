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    «Сбербанк» открыл собственную блокчейн-лабораторию

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    • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС
    «Сбербанк» открыл собственную <nobr>блокчейн-лабораторию</nobr>

    «Сбербанк» открыл собственную блокчейн-лабораторию

    «Сбербанк» открыл собственную <nobr>блокчейн-лабораторию</nobr>
  • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС

    • «Сбербанк» объявил об открытии лаборатории, которая будет разрабатывать бизнес-проекты на основе технологии блокчейн.

    «Сбербанк» открыл лабораторию, которая будет вести исследования и разработки на основе технологии блокчейн. Об этом в четверг сообщила пресс-служба кредитной организации.

    Планируется, что новое подразделение будет взаимодействовать с другими лабораториями «Сбербанка», а также с компаниями-партнерами, включая стартапы. В «Сбербанке» рассказали, что кредитная организация уже разработала несколько пилотных проектов на основе блокчейна совместно с крупными компаниями и ведомствами, такими как «Северсталь» и ФАС.

    По словам старшего вице-президента «Сбербанка» Игоря Буланцева, разработки в области блокчейна входят в планы кредитной организации выйти на рынок технологий.

    Игорь Буланцев, старший вице-президент «Сбербанка»: «Освоение, развитие и внедрение самых перспективных технологий — это не только важный элемент нашей конкурентоспособности как банка, но и обязательная часть нашего будущего как технологической компании. Важно отметить, что блокчейн — инструмент повышения эффективности взаимодействия между участниками рынка».

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