«Сбербанк» открыл собственную блокчейн-лабораторию

«Сбербанк» объявил об открытии лаборатории, которая будет разрабатывать
бизнес-проекты на основе технологии блокчейн.
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«Сбербанк» открыл лабораторию, которая будет вести исследования и разработки на основе технологии блокчейн. Об этом в четверг сообщила пресс-служба кредитной организации.
Планируется, что новое подразделение будет взаимодействовать с другими лабораториями «Сбербанка», а также с компаниями-партнерами, включая стартапы. В «Сбербанке» рассказали, что кредитная организация уже разработала несколько пилотных проектов на основе блокчейна совместно с крупными компаниями и ведомствами, такими как «Северсталь» и ФАС.
По словам старшего вице-президента «Сбербанка» Игоря Буланцева, разработки в области блокчейна входят в планы кредитной организации выйти на рынок технологий.
Игорь Буланцев, старший вице-президент «Сбербанка»: «Освоение, развитие и внедрение самых перспективных технологий — это не только важный элемент нашей конкурентоспособности как банка, но и обязательная часть нашего будущего как технологической компании. Важно отметить, что блокчейн — инструмент повышения эффективности взаимодействия между участниками рынка».
В декабре в «Сколково» при участии «Сбербанка» открылся один из крупнейших в стране центров обработки данных. Представители «Сбербанка» ранее даже принесли извинения за возникший на рынке дефицит видеокарт и объяснили, что устройства были скуплены для лаборатории искусственного интеллекта.
Планируется, что новое подразделение будет взаимодействовать с другими лабораториями «Сбербанка», а также с компаниями-партнерами, включая стартапы. В «Сбербанке» рассказали, что кредитная организация уже разработала несколько пилотных проектов на основе блокчейна совместно с крупными компаниями и ведомствами, такими как «Северсталь» и ФАС.
По словам старшего вице-президента «Сбербанка» Игоря Буланцева, разработки в области блокчейна входят в планы кредитной организации выйти на рынок технологий.
Игорь Буланцев, старший вице-президент «Сбербанка»: «Освоение, развитие и внедрение самых перспективных технологий — это не только важный элемент нашей конкурентоспособности как банка, но и обязательная часть нашего будущего как технологической компании. Важно отметить, что блокчейн — инструмент повышения эффективности взаимодействия между участниками рынка».
В декабре в «Сколково» при участии «Сбербанка» открылся один из крупнейших в стране центров обработки данных. Представители «Сбербанка» ранее даже принесли извинения за возникший на рынке дефицит видеокарт и объяснили, что устройства были скуплены для лаборатории искусственного интеллекта.
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