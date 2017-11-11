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    «Сбербанк» признался, что стал причиной дефицита видеокарт в России

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    • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина
    «Сбербанк» признался, что стал причиной дефицита видеокарт в России

    «Сбербанк» признался, что стал причиной дефицита видеокарт в России

    «Сбербанк» признался, что стал причиной дефицита видеокарт в России
  • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина

    • «Сбербанк» принес извинения за то, что вызвал дефицит видеокарт на российском рынке.

    Причиной дефицита на рынке видеокарт был «Сбербанк». Кредитная организация скупала видеокарты для своей лаборатории искусственного интеллекта, сообщил в субботу на конференции Sberbank Data Science Day вице-президент «Сбербанка» Александр Ведяхин.

    смотретьВ России возник дефицит видеокарт из-за подорожания биткоинов
    В России возник дефицит видеокарт из-за подорожания биткоинов
    Напомним, летом 2017 года аналитики зафиксировали стремительный рост цен на видеокарты в России. Речь шла даже об их дефиците, его связывали с ростом курса биткоина и интереса россиян к добыче криптовалют.

    Александр Ведяхин, вице-президент «Сбербанка»: «Мы очень сильно инвестируем в технологии. И мы должны, кстати, извиниться за тот некоторый дефицит на рынке видеокарточек, который произошел в последнее время, потому что это мы их скупили для лаборатории искусственного интеллекта».

    Ведяхин добавил, что в ближайшее время видеокарты снова появятся в продаже, передает РИА Новости.

    Александр Ведяхин: «Но скоро все появится, потому что мы свою потребность удовлетворили».

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