В Москве задержан садист из Лебедяни, снявший скальп с бывшей жены

Жителя Лебедяни, подозреваемого в жестоком избиении бывшей жены, задержали в Москве спустя почти две недели после преступления.
Полицейские разыскали жителя Лебедяни, который жестоко избил бывшую жену, пытался ее изнасиловать и снял скальп с ее головы. Мужчину задержали накануне в Москве возле метро, сообщили местному изданию LipetskMedia в управлении МВД по Липецкой области. Преступник скрывался от полиции почти две недели.
В настоящее время Алексея Гостева привезли в Лебедянь, где он был заключен под стражу. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении в жилище, грабеже и нанесении побоев.
О преступлении, которое совершил Гостев, стало известно в новогодние праздники. Бывшая жена Гостева Лариса Нефедова сама рассказала в соцсетях о нападении. 30 декабря ее бывший муж пытался зайти в квартиру, где она живет с маленьким сыном. Женщина не открыла ему, тогда Гостев выломал дверь, ворвался в квартиру, избил Нефедову, вырезал ей клок волос вместе с кожей и попытался изнасиловать бывшую жену.
Нефедова попала в больницу с синяками и ушибами. Ее уже выписали, но она сообщала, что бывший муж ждал ее выписки и все это время продолжал писать ей сообщения. Местные СМИ сообщают, что официально супруги еще не разведены.
В настоящее время Алексея Гостева привезли в Лебедянь, где он был заключен под стражу. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении в жилище, грабеже и нанесении побоев.
О преступлении, которое совершил Гостев, стало известно в новогодние праздники. Бывшая жена Гостева Лариса Нефедова сама рассказала в соцсетях о нападении. 30 декабря ее бывший муж пытался зайти в квартиру, где она живет с маленьким сыном. Женщина не открыла ему, тогда Гостев выломал дверь, ворвался в квартиру, избил Нефедову, вырезал ей клок волос вместе с кожей и попытался изнасиловать бывшую жену.
Нефедова попала в больницу с синяками и ушибами. Ее уже выписали, но она сообщала, что бывший муж ждал ее выписки и все это время продолжал писать ей сообщения. Местные СМИ сообщают, что официально супруги еще не разведены.
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