В Липецкой области муж-садист снял скальп с головы бывшей жены

СК начал проверку после сообщения о жестоком избиении жительницы города Лебедяни.
Следователи начали проверку по факту жестокого избиения жительницы Лебедяни бывшим мужем. Как сообщает пресс-служба областного управления СК, проверка была начата после того, как сообщения о преступлении появились в СМИ.
Как рассказала сама потерпевшая Лариса Нефедова, 30 декабря ее бывший муж Алексей Гостев пытался зайти в квартиру, где она живет с сыном. Бывшая жена не открыла ему, тогда Гостев выломал дверь, ворвался в квартиру, избил Нефедову, вырезал ей клок волос вместе с кожей и попытался изнасиловать бывшую жену.
Преступника спугнула бабушка Нефедовой, которая пришла после звонка внучки. Гостев сбежал, а Нефедова попала в больницу с синяками и ушибами. По словам Нефедовой, бывший муж продолжает писать ей сообщения и ждет, когда ее выпишут из больницы.
Написав заявление в полицию, Нефедова также обратилась за помощью к местному депутату Андрею Трофименкову. Он взял ее обращение под личный контроль и выразил возмущение тем, что преступник до сих пор не задержан, несмотря на то, что с момента подачи заявления в полицию прошло более суток.
Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предстоит допросить преступника, пострадавшую и свидетелей преступления.
Отметим, что это не первый подобный случай в Лебедяни за последний месяц. 19 декабря суд арестовал другого местного жителя, который из ревности зверски избил свою сожительницу. Та история закончилась трагично: женщина умерла от полученных травм. Арестованный признал свою вину и попросил для себя самого строгого наказания. Сообщалось, что ревнивец избивал женщину несколько дней, но та даже в больнице не призналась, что побои наносил ей супруг.
Как рассказала сама потерпевшая Лариса Нефедова, 30 декабря ее бывший муж Алексей Гостев пытался зайти в квартиру, где она живет с сыном. Бывшая жена не открыла ему, тогда Гостев выломал дверь, ворвался в квартиру, избил Нефедову, вырезал ей клок волос вместе с кожей и попытался изнасиловать бывшую жену.
Преступника спугнула бабушка Нефедовой, которая пришла после звонка внучки. Гостев сбежал, а Нефедова попала в больницу с синяками и ушибами. По словам Нефедовой, бывший муж продолжает писать ей сообщения и ждет, когда ее выпишут из больницы.
Написав заявление в полицию, Нефедова также обратилась за помощью к местному депутату Андрею Трофименкову. Он взял ее обращение под личный контроль и выразил возмущение тем, что преступник до сих пор не задержан, несмотря на то, что с момента подачи заявления в полицию прошло более суток.
Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предстоит допросить преступника, пострадавшую и свидетелей преступления.
Отметим, что это не первый подобный случай в Лебедяни за последний месяц. 19 декабря суд арестовал другого местного жителя, который из ревности зверски избил свою сожительницу. Та история закончилась трагично: женщина умерла от полученных травм. Арестованный признал свою вину и попросил для себя самого строгого наказания. Сообщалось, что ревнивец избивал женщину несколько дней, но та даже в больнице не призналась, что побои наносил ей супруг.
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