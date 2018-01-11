Организаторы протестов на польско-украинской границе грозят новыми акциями

На границе Украины с Польшей акция протеста, связанная с ограничениями беспошлинного ввоза товаров из ЕС, пока завершилась, но будет продолжена. Митингующие весь день блокировали дороги при въезде во Львовскую и Волынскую области, выступая против изменений в Налоговом кодексе Украины.
Поправки предполагают, что без пошлины на Украину можно ввозить товары в багаже на сумму до 150 евро (в аэропортах — до 1 тысячи евро) и весом не более 50 килограммов, но только если гражданин отсутствовал в стране более суток и въезжает туда не чаще одного раза за 3 дня. Если эти условия нарушаются, то порог беспошлинного ввоза составит всего 50 евро. Протестующие грозятся возобновить акцию через 10 дней.
Вчера из-за акции около сотни автомобилей стояли в очереди на украинско-польской границе. Недовольные изменениями в Налоговом кодексе граждане ходили по пешеходным переходам, усложняли проезд через границу, но раз в 15 минут пропускали несколько транспортных средств, чтобы избежать столкновений.
Акция завершена, митингующие разблокировали дороги вблизи пунктов пропуска на границе с Польшей, но организаторы предупредили о новых более масштабных и долгосрочных выступлениях, если их требования по отмене ограничений торговли не будут выполнены.
Вчера из-за акции около сотни автомобилей стояли в очереди на украинско-польской границе. Недовольные изменениями в Налоговом кодексе граждане ходили по пешеходным переходам, усложняли проезд через границу, но раз в 15 минут пропускали несколько транспортных средств, чтобы избежать столкновений.
Акция завершена, митингующие разблокировали дороги вблизи пунктов пропуска на границе с Польшей, но организаторы предупредили о новых более масштабных и долгосрочных выступлениях, если их требования по отмене ограничений торговли не будут выполнены.
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