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    Митингующие украинцы перекрыли границу с Польшей

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    Митингующие украинцы перекрыли границу с Польшей

    Митингующие украинцы перекрыли границу с Польшей

    На КПП на границе Украины и Польши проходят митинги против изменений в украинский Налоговый кодекс, который вводит ограничения на ввоз товаров без пошлины.

    Участники акции протеста перекрыли в среду три КПП на украинско-польской границе. Митингующие выступают против новых ограничений беспошлинного ввоза товаров на Украину, сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на региональные управления полиции.

    Участники акции занимают пешеходные переходы в пунктах пропуска. Чтобы избежать конфликтов с выезжающими, они пообещали пропускать по 10 автомобилей каждые полчаса. Акция проходит на КПП «Шегини — Медика», «Рава-Русская — Гребенне» и «Ягодин — Дорогуск».

    Изменения в Налоговом кодексе Украины, о которых идет речь, вступили в силу с начала года. Теперь без пошлины на Украину можно будет ввозить товары стоимостью до 150 евро (в аэропортах — до 1000 евро) и массой до 50 кг. Если же гражданин уезжал с Украины менее чем на сутки и пересекает границу чаще одного раза в течение 72 часов, то он сможет ввести без пошлины только товар на сумму до 50 евро.

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