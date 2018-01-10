Глава Минтруда пообещал поднять МРОТ к маю 2018 года на 17,5%

Минтруд в ближайшее время подготовит законопроект, который позволит уравнять минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум к маю 2018 года.
Минтруд в ближайшее время подготовит законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума до 1 мая 2018 года. Об этом в среду сообщил глава министерства Максим Топилин, передает пресс-служба ведомства.
Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ: «Рост МРОТ по сравнению с январем 2018 года составит 17,5%, а суммарное повышение МРОТ в 2018 году — 43%. С 1 мая этого года работодатель не сможет платить работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, заработную плату ниже 11 163 рублей».
Ранее в среду на на встрече с работниками Тверского вагоностроительного завода президент России Владимир Путин заявил, что в России есть возможность поднять МРОТ до прожиточного минимума не к началу 2019 года, согласно недавно принятому закону, а уже к маю 2018 года, и пообещал сделать это. Президент добавил, что МРОТ будет регулярно индексироваться, а его выравнивание с прожиточным минимумом не ударит по самозанятым группам населения, которые раньше делали отчисления от величины МРОТ в социальные фонды.
Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ: «Рост МРОТ по сравнению с январем 2018 года составит 17,5%, а суммарное повышение МРОТ в 2018 году — 43%. С 1 мая этого года работодатель не сможет платить работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, заработную плату ниже 11 163 рублей».
Ранее в среду на на встрече с работниками Тверского вагоностроительного завода президент России Владимир Путин заявил, что в России есть возможность поднять МРОТ до прожиточного минимума не к началу 2019 года, согласно недавно принятому закону, а уже к маю 2018 года, и пообещал сделать это. Президент добавил, что МРОТ будет регулярно индексироваться, а его выравнивание с прожиточным минимумом не ударит по самозанятым группам населения, которые раньше делали отчисления от величины МРОТ в социальные фонды.
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