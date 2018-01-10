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    К заваленному снегом швейцарскому курорту начали ходить поезда

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    • Фото: Dominic Steinmann / twitter.com
    К заваленному снегом швейцарскому курорту начали ходить поезда

    К заваленному снегом швейцарскому курорту начали ходить поезда

    К заваленному снегом швейцарскому курорту начали ходить поезда
  • Фото: Dominic Steinmann / twitter.com

    • Возобновилось железнодорожное сообщение со швейцарским курортом Церматт, где из-за снегопада оказались изолированы от мира более 13 тысяч туристов.

    Швейцарские железнодорожники возобновили транспортное сообщение с горнолыжным курортом Церматт, который двое суток был отрезан от мира из-за снегопада. Теперь 13 тысяч туристов, которые не могли покинуть курорт, теперь получили возможность вернуться в долину, сообщил ТАСС представитель железных дорог.

    Представитель Швейцарских федеральных железных дорог: «В 17:15 возобновилось движение поездов между станциями Церматт и Тэш, — сказал он.  — В Тэше, правда, нужно пересесть на автобус до Виспа, так как этот участок пути еще не расчищен».

    Ранее предполагалось, что поезда пустят в среду утром, однако спасатели не успели к этому времени расчистить пути от снега.

    смотретьНа территорию заваленного снегом швейцарского курорта ввели тяжелую технику
    На территорию заваленного снегом швейцарского курорта ввели тяжелую технику
    В понедельник наземное сообщение с Церматтом было прервано из-за снегопада и схода лавин. На курорте оставались 13 тысяч туристов, среди которых были и россияне. Люди могли покинуть городок только на вертолетах.

    В настоящее время уровень лавинной опасности в кантоне Ваде снижен с пяти баллов до четырех, но местные власти по-прежнему не рекомендуют гостям курорта гулять и кататься вне безопасных зон.

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