На территорию заваленного снегом швейцарского курорта ввели тяжелую технику

В Ростуризме пока не могут сказать, сколько наших соотечественников оказались в снежном плену в Швейцарских Альпах. Известно, что всего на курорте Церматт отрезанными от внешнего мира
из-за снегопада остаются более 13 тысяч человек. Из-за вероятности схода лавин в регионе объявлен высший, пятый уровень опасности.
Такого снегопада давно не помнят здешние места. Из-за обилия осадков и схода лавин на популярном горнолыжном курорте Церматт заблокированы оказались тысячи туристов. Продлить свой отпуск были вынуждены и наши соотечественники. Только на склоны не пускают, а подъемники отключили. Александра Лакинова расстраивается и рассказывает, что приходится сидеть в гостиничном номере вместо покорения альпийских спусков.
Александра Лакинова, туристка: «Периодически выключают электричество, мы изолированы от общества и внешнего мира, так как не можем никуда уехать. Прогноза мы не знаем, но говорят, что все силы направят на то, чтобы расчистить дороги и разрулить эту ситуацию».
А вот Лука Кеула из-за капризов погоды на время остался без работы. На памяти гражданина Италии, который неплохо говорит по-русски, это первое ЧП такого масштаба в Церматте.
Лука Кеула: «Что делают люди в Церматте? К их услугам спа, рестораны. Некоторые отдыхающие немного испугались, немного расстроились».
Властям курорта даже пришлось ввести пятый, максимальный уровень лавинной опасности. Снегом занесло автомобильные и железные дороги. Уже завтра Елене Шмергельской необходимо вернуться в Уфу, так как отпуск заканчивается, ее ждут на работе. Но девушка решила поменять билеты, тем более что начальство пошло навстречу.
Елена Шмергельская, туристка: «Наверху расчищают трассы, наверное, завтра уже все откроют. Никаких новостей о несчастных случаях не было. В целом городе спокойная атмосфера. Люди, которые должны были выехать, поменяли билеты, сотрудники гостиниц ко всему относятся лояльно».
Те, у кого остаться еще на несколько дней в Церматте не получилось, вынуждены занимать очередь на вертолетной площадке. Перелет недешевый, но это единственный способ покинуть швейцарскую деревню.
Тем временем со стороны гор доносятся залпы мощных взрывов. Швейцарские спасатели пытаются искусственно спустить лавины, а в саму деревню впервые за несколько лет ввели тяжелую технику.
Андрей Шмергельский: «В деревушке все проходит довольно спокойно. Введена тяжелая техника, что беспрецедентно для Церметта, так как сюда имеет право доступа только электротехника. Пока никакой информации ни по поездам, ни по автомобильному сообщению нет. Техника работает».
Аварийным службам то и дело приходится восстанавливать электроснабжение. Между тем власти курорта поспешили успокоить туристов. Если верить прогнозам синоптиков, сильного снегопада в ближайшее время не ожидается. Уже к концу дня спасатели рассчитывают расчистить железную дорогу, а после и автомобильную трассу.
Александра Лакинова, туристка: «Периодически выключают электричество, мы изолированы от общества и внешнего мира, так как не можем никуда уехать. Прогноза мы не знаем, но говорят, что все силы направят на то, чтобы расчистить дороги и разрулить эту ситуацию».
А вот Лука Кеула из-за капризов погоды на время остался без работы. На памяти гражданина Италии, который неплохо говорит по-русски, это первое ЧП такого масштаба в Церматте.
Лука Кеула: «Что делают люди в Церматте? К их услугам спа, рестораны. Некоторые отдыхающие немного испугались, немного расстроились».
Властям курорта даже пришлось ввести пятый, максимальный уровень лавинной опасности. Снегом занесло автомобильные и железные дороги. Уже завтра Елене Шмергельской необходимо вернуться в Уфу, так как отпуск заканчивается, ее ждут на работе. Но девушка решила поменять билеты, тем более что начальство пошло навстречу.
Елена Шмергельская, туристка: «Наверху расчищают трассы, наверное, завтра уже все откроют. Никаких новостей о несчастных случаях не было. В целом городе спокойная атмосфера. Люди, которые должны были выехать, поменяли билеты, сотрудники гостиниц ко всему относятся лояльно».
Те, у кого остаться еще на несколько дней в Церматте не получилось, вынуждены занимать очередь на вертолетной площадке. Перелет недешевый, но это единственный способ покинуть швейцарскую деревню.
Тем временем со стороны гор доносятся залпы мощных взрывов. Швейцарские спасатели пытаются искусственно спустить лавины, а в саму деревню впервые за несколько лет ввели тяжелую технику.
Андрей Шмергельский: «В деревушке все проходит довольно спокойно. Введена тяжелая техника, что беспрецедентно для Церметта, так как сюда имеет право доступа только электротехника. Пока никакой информации ни по поездам, ни по автомобильному сообщению нет. Техника работает».
Аварийным службам то и дело приходится восстанавливать электроснабжение. Между тем власти курорта поспешили успокоить туристов. Если верить прогнозам синоптиков, сильного снегопада в ближайшее время не ожидается. Уже к концу дня спасатели рассчитывают расчистить железную дорогу, а после и автомобильную трассу.
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