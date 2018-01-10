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    «Настоящий ужас»: российская журналистка рассказала о коллапсе в аэропортах США

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    • Фото: Reuters © 2018, Andrew Kelly
    «Настоящий ужас»: российская журналистка рассказала о коллапсе в аэропортах США

    «Настоящий ужас»: российская журналистка рассказала о коллапсе в аэропортах США

    «Настоящий ужас»: российская журналистка рассказала о коллапсе в аэропортах США
  • Фото: Reuters © 2018, Andrew Kelly

    • Российская журналистка Наталья Славина рассказала о коллапсе в аэропортах Нью-Йорка и Нью-Джерси.

    На своей странице в Facebook Славина написала, что в американских аэропортах сейчас происходит «настоящий ужас». По ее словам, по два часа надо ждать, чтоб дали ворота для приземлившегося самолета, после чего еще три-четыре часа стоять в очереди на таможенный и паспортный контроль.

    Наталья Славина: «Очередь давно уже вышла за лабиринт-ограждения, извивается бесконечной змеищей и еле-еле ползет… Но, что характерно, люди — американцы — не пикнут, ни слова не скажут, никакого возмущения. Стоят и ждут беспросветно, с плачущими бессонными детьми на руках, старые, больные, любые. Никто не стонет и не жалуется».

    Журналистка также рассказала, что пробиться сквозь очередь ее семье помогла сотрудница аэропорта и тут же получила за это жесткий выговор.

    Наталья Славина: «После полутора часов стояния — почти топтания на месте — нас и еще одну семью вдруг протолкнула на два часа вперед по очереди добрая сотрудница аэропорта. После этого на добрую тетеньку тут же накричали и настучали ее же коллеги за то, что оказывает преференции таким же, как и все остальные (ну и что, что дети, у всех дети)».

    Кроме того, корреспондент пожаловалась, что компания потеряла ее багаж и испортила коляску. В связи с этим женщина призвала не ругать российские аэропорты и авиакомпании.

    смотретьГостиницы Нью-Йорка переполнены из-за коллапса в аэропорту Кеннеди
    Гостиницы Нью-Йорка переполнены из-за коллапса в аэропорту Кеннеди
    Накануне в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде был объявлен режим ЧС в связи с экстремальными погодными условиями. Ранее в аэропорту Нью-Йорка задержали самолеты «Аэрофлота» — местная компания не смогла подготовить самолеты к вылету из-за транспортного коллапса. В итоге пассажиры прибыли в Москву только через двое суток.

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