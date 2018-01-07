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    Задержанные из-за непогоды в Нью-Йорке рейсы «Аэрофлота» прибыли в Москву

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    Задержанные из-за непогоды в Нью-Йорке рейсы «Аэрофлота» прибыли в Москву

    Задержанные <nobr>из-за</nobr> непогоды в <nobr>Нью-Йорке</nobr> рейсы «Аэрофлота» прибыли в Москву

    Самолеты «Аэрофлота», задержанные из-за сложных метеоусловий в аэропорту Нью-Йорка, прибыли в Москву утром 7 января, то есть примерно с двухдневным опозданием.

    Согласно данным табло рейсов московского Шереметьево, SU123 (выполнялся как SU533) приземлился в Москве в 10:27 мск, а SU103 (выполнялся как SU539) — в 11:19 мск.

    смотретьЗадержанный из-за непогоды самолет вылетел из Вашингтона в Москву
    Задержанный из-за непогоды самолет вылетел из Вашингтона в Москву
    Самолеты должны были вылететь из Нью-Йорка еще 4 января, но из-за метели аэропорт закрыли. Пассажиров перевезли в Вашингтон, но и оттуда вылететь долгое время не удавалось. Как сообщили в российском посольстве, местная компания не смогла подготовить самолеты к вылету из-за транспортного коллапса.

    Представители «Аэрофлота» и российские дипломаты решали проблему в ручном режиме, находясь в контакте с Госдепартаментом, и помогая россиянам в аэропорту.

    Непогода вызвала в США задержку множества рейсов. Проблемы, связанные с холодами и снегопадом, затронули 100 миллионов американцев.

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