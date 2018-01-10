МОК проведет совещание об участии спортсменов КНДР в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет совещание по вопросу участия спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Совещание запланировано на в субботу, 20 января. В нем примут участие делегации национальных олимпийских комитетов Южной Кореи и КНДР во главе с их президентами, сообщается на официальном сайте Олимпийских игр. Руководить заседанием будет глава МОК Томас Бах.
Отмечается, что в ходе совещания будут определены количество и имена спортсменов, которые будут представлять Северную Корею на Играх. Заседание пройдет под
Ранее сообщалось, что Сеул и Пхеньян договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. А в Сеуле даже заявили о возможности приостановить действие ряда санкций на время Игр. Также сообщалось, что КНДР собирается отправить на Игры высокопоставленную делегацию, представителей национального олимпийского комитета, артистов, журналистов и болельщиков.
Отмечается, что в ходе совещания будут определены количество и имена спортсменов, которые будут представлять Северную Корею на Играх. Заседание пройдет под
Ранее сообщалось, что Сеул и Пхеньян договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. А в Сеуле даже заявили о возможности приостановить действие ряда санкций на время Игр. Также сообщалось, что КНДР собирается отправить на Игры высокопоставленную делегацию, представителей национального олимпийского комитета, артистов, журналистов и болельщиков.
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