В Госдуме предложили перенести посольство США в Североамериканский тупик

В Госдуме предложили изменить адрес посольства США в Москве в ответ на появление в Вашингтоне площади Немцова.
Депутат Госдумы Михаил Дегтярев выступил в среду с предложением изменить адрес, по которому находится посольство США в России. Как сообщили РИА новотси в пресс-службе депутата, Дегтярев предложил адрес Североамериканский тупик, дом 1.
Михаил Дегтярев, депутат Госдумы: «Вполне можем поменять посольству США почтовый адрес. Там рядом с обоими зданиями посольства идет внутридворовый проезд к Дому Наркомфина».
Сейчас посольство США в России находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.
Депутат объяснил, что название «Североамериканский тупик» выбрано «в честь навязчивой внешней политики США», и добавил, что уже подготовил письмо с предложением о переименовании для Мосгордумы и мэра Москвы Сергея Собянина.
Ранее стало известно, что городской совет Вашингтона одобрил закон о появлении площади Бориса Немцова перед посольством России. Часть улицы будет переименована уже к 27 февраля. В Кремле напомнили, что это решение остается за городскими властями, однако отметили, что оно принято на фоне ухудшения отношений между двумя странами.
Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд в июле признал виновными пятерых фигурантов дела об убийстве политика. Киллер Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, Анзор и Шадид Губашевы, Эскерханов и Хамзат Бахаев — от 11 до 19 лет лишения свободы.
Михаил Дегтярев, депутат Госдумы: «Вполне можем поменять посольству США почтовый адрес. Там рядом с обоими зданиями посольства идет внутридворовый проезд к Дому Наркомфина».
Сейчас посольство США в России находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.
Депутат объяснил, что название «Североамериканский тупик» выбрано «в честь навязчивой внешней политики США», и добавил, что уже подготовил письмо с предложением о переименовании для Мосгордумы и мэра Москвы Сергея Собянина.
Ранее стало известно, что городской совет Вашингтона одобрил закон о появлении площади Бориса Немцова перед посольством России. Часть улицы будет переименована уже к 27 февраля. В Кремле напомнили, что это решение остается за городскими властями, однако отметили, что оно принято на фоне ухудшения отношений между двумя странами.
Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд в июле признал виновными пятерых фигурантов дела об убийстве политика. Киллер Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, Анзор и Шадид Губашевы, Эскерханов и Хамзат Бахаев — от 11 до 19 лет лишения свободы.
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