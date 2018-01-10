Украинские радикалы атаковали православные храмы в центре Одессы

Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила о нападениях на свои храмы в Одесской области.
В частности, накануне, 9 января, представители радикальных националистических организаций принялись обклеивать наклейками двери и стены храмов в центре Одессы.
При этом на требования священников и прихожан прекратить кощунство радикалы отвечали оскорблениями. А в одном случае хулиганы попытались договориться со священником, который сорвал наклеенное, о возможности окончить съемку акции, мотивируя это тем, что им нужно сделать видеоотчет. При активной поддержке сотрудников храма и прихожан злоумышленники были прогнаны.
Кроме того, в ночь на 10 января неизвестные залезли в Свято-Покровский храм города Черноморска (Одесская область). Сначала преступники вскрыли все кружки для пожертвований, а, увидев, что там нет необходимой суммы, устроили погром. В частности, они сломали алтарные двери и засыпали все помещение порошком из огнетушителей.
В Одесской епархии заявили, что расценивают произошедшее как оскорбление религиозных чувств, а провокаторы пытаются посеять рознь в украинском обществе по религиозному признаку. В связи с этим в епархии призвали правоохранительные органы принять необходимые меры, отметив, что в 2017 году ни одно из 19 ограблений и осквернений храмов не было раскрыто.
Отметим, что в понедельник, 8 января, группа украинских радикалов заблокировала въезд в пещеры Киево-Печерской лавры и вступила в перепалку со священнослужителями. Также СМИ сообщали об акциях националистов в храмах Днепропетровска и Запорожья.
При этом на требования священников и прихожан прекратить кощунство радикалы отвечали оскорблениями. А в одном случае хулиганы попытались договориться со священником, который сорвал наклеенное, о возможности окончить съемку акции, мотивируя это тем, что им нужно сделать видеоотчет. При активной поддержке сотрудников храма и прихожан злоумышленники были прогнаны.
Кроме того, в ночь на 10 января неизвестные залезли в Свято-Покровский храм города Черноморска (Одесская область). Сначала преступники вскрыли все кружки для пожертвований, а, увидев, что там нет необходимой суммы, устроили погром. В частности, они сломали алтарные двери и засыпали все помещение порошком из огнетушителей.
В Одесской епархии заявили, что расценивают произошедшее как оскорбление религиозных чувств, а провокаторы пытаются посеять рознь в украинском обществе по религиозному признаку. В связи с этим в епархии призвали правоохранительные органы принять необходимые меры, отметив, что в 2017 году ни одно из 19 ограблений и осквернений храмов не было раскрыто.
Отметим, что в понедельник, 8 января, группа украинских радикалов заблокировала въезд в пещеры Киево-Печерской лавры и вступила в перепалку со священнослужителями. Также СМИ сообщали об акциях националистов в храмах Днепропетровска и Запорожья.
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