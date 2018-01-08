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    Киево-Печерская лавра заблокирована радикалами. Киев, Украина, ФСБ, митинги и протесты, православие, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКиево-Печерская лавра заблокирована радикалами

    Киево-Печерская лавра заблокирована радикалами

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    <nobr>Киево-Печерская</nobr> лавра заблокирована радикалами

    Киево-Печерская лавра заблокирована радикалами

    <nobr>Киево-Печерская</nobr> лавра заблокирована радикалами

      Въезд в пещеры Киево-Печерской лавры заблокирован представителями украинской радикальной организации «С14». Об этом сообщают украинские СМИ.

      Отмечается, что около 30 активистов в балаклавах перекрыли шлагбаум и зажгли файеры. В руках у них были баннеры «Долой ФСБ». Около 25 священнослужителей вышли к радикалам из лавры и начали петь. Также к месту прибыли правоохранители.

      Причиной акции радикалов, по неподтвержденным данным, стал отказ отпевать в монастыре погибших участников силовой операции в Донбассе, которых крестили не в церкви Московского патриархата.











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