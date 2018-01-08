Киево-Печерская лавра заблокирована радикалами

Учасники акції під Києво-Печерською лаврою запалили фаєри pic.twitter.com/BwgDp2UqFz — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 января 2018 г.

З Києво-Печерської лаври вийшли близько 25 священнослужителів і почали співати pic.twitter.com/h9da8QtbOO — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 января 2018 г.

Учасники акції під Києво-Печерчькою лаврою били по капоту Range Rover, який намагався проїхати pic.twitter.com/zPLoQQJP1w — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 января 2018 г.

А на Украине без изменений, свежее фото из Киево-Печерской лавры: pic.twitter.com/S0KMAH8lS9 — Православный твит (@orthodox1221) 8 января 2018 г.

Отмечается, что около 30 активистов в балаклавах перекрыли шлагбаум и зажгли файеры. В руках у них были баннеры «Долой ФСБ». Около 25 священнослужителей вышли к радикалам из лавры и начали петь. Также к месту прибыли правоохранители.Причиной акции радикалов, по неподтвержденным данным, стал отказ отпевать в монастыре погибших участников силовой операции в Донбассе, которых крестили не в церкви Московского патриархата.