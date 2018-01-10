В обесточенных из-за снегопада отелях Швейцарии туристы завтракали при свечах

В Швейцарии на горнолыжном курорте Церматт около 13 тысяч туристов оказались в снежной блокаде.
Из-за непогоды там остановили автомобильное и железнодорожное сообщение.
От внешнего мира оказались отрезаны сразу несколько альпийских долин. Накануне утром большая часть курорта погрузилась в темноту из-за отключения электричества. Как сообщают местные СМИ, завтрак для туристов сотрудники отелей готовили при свечах. Позже электроснабжение восстановили.
Генконсульство России в Швейцарии заявило, что среди застрявших на курорте, скорее всего, есть наши сограждане. В случае необходимости им будет оказана помощь. Пока же сведений о пострадавших нет.
Церматт — самый популярный горнолыжный курорт в Швейцарии. Ранее генконсульство России в Милане сообщало, что из-за снегопадов блокирован итальянский горнолыжный курорт Червиния. А во Французских Альпах в понедельник вечером был объявлен «красный», предпоследний уровень лавинной опасности.
Генконсульство России в Швейцарии заявило, что среди застрявших на курорте, скорее всего, есть наши сограждане. В случае необходимости им будет оказана помощь. Пока же сведений о пострадавших нет.
Церматт — самый популярный горнолыжный курорт в Швейцарии. Ранее генконсульство России в Милане сообщало, что из-за снегопадов блокирован итальянский горнолыжный курорт Червиния. А во Французских Альпах в понедельник вечером был объявлен «красный», предпоследний уровень лавинной опасности.
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