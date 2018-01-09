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    Туроператоры: российские туристы застряли в снежных ловушках в Альпах

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    • Фото: Patrikauf / instagram.com
    Туроператоры: российские туристы застряли в снежных ловушках в Альпах

    Туроператоры: российские туристы застряли в снежных ловушках в Альпах

    Туроператоры: российские туристы застряли в снежных ловушках в Альпах
  • Фото: Patrikauf / instagram.com

    • Россияне наверняка есть среди туристов, которые застряли в снежной ловушке на альпийском горнолыжном курорте Церматт, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    По словам Ломидзе, швейцарские Альпы традиционно пользуются популярностью у россиян, поэтому вероятность того, что среди оказавшихся там есть наши соотечественники очень высока.

    Майя Ломидзе: «Россияне точно есть среди туристов, которые оказались в снежной ловушке на альпийском горнолыжном курорте Церматт в Швейцарии. Это направление традиционно пользуется спросом у наших любителей зимних видов спорта, особенно в период новогодних каникул, которые закончились еще не для всех».

    По словам Ломидзе, такая же ситуация сложилась и в итальянских Альпах. Там российские туристы из-за снегопадов оказались заблокированы в отелях и не могут выехать домой. Сколько именно россиян застряли в итальянских Альпах, пока не известно. По словам Ломидзе, их точное число сейчас уточняется, передает РИА Новости.

    В Ростуризме в свою очередь отметили, что проверяют, есть ли на курорте Церматт граждане РФ. Точной информации пока нет.

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    Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада около 13 тысяч туристов застряли на курорте Церматт в швейцарских Альпах. Автомобильная дорога была закрыта в понедельник утром, вечером того же дня приостановили и железнодорожное сообщение. Также на курорте отмечались перебои с электроэнергией, сейчас электричество восстановлено.

    В регионе объявлен наивысший, пятый уровень лавинной опасности. Отмечается, что в районе перевала Симплон за прошедшие сутки выпало около двух метров снега. При этом снегопад не стихает, к вечеру ожидается еще около 50 мм осадков.


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