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    В Швейцарии 13 тысяч туристов застряли на лыжном курорте из-за снега

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    • Фото: Gr?ezi Schwiiz / facebook.com
    В Швейцарии 13 тысяч туристов застряли на лыжном курорте <nobr>из-за</nobr> снега

    В Швейцарии 13 тысяч туристов застряли на лыжном курорте из-за снега

    В Швейцарии 13 тысяч туристов застряли на лыжном курорте <nobr>из-за</nobr> снега
  • Фото: Gr?ezi Schwiiz / facebook.com

    • Тысячи туристов попали в снежную ловушку на одном из самых популярных горнолыжных курортов Швейцарии Церматт. Из-за сильных снегопадов и наивысшего уровня лавинной опасности курорт оказался отрезан от внешнего мира.

    По данным агентства France-Presse, попасть в Церматт или выехать из него сейчас невозможно. В курортной зоне отмечаются перебои с электричеством. Автомобильная дорога была закрыта в понедельник утром, вечером того же дня приостановили и железнодорожное сообщение. Заложниками ситуации в настоящее время остаются около 13 тысяч туристов.

    Между тем власти кантона Вале уже объявили о повышении уровня лавинной опасности в этом регионе до наивысшего, пятого. Отмечается, что в районе перевала Симплон за 24 часа выпало около двух метров снега. При этом снегопад не стихает, к вечеру ожидается еще около 50 мм осадков.

    смотретьВ Швейцарии ураган снес поезд с рельсов
    В Швейцарии ураган снес поезд с рельсов
    Напомним, на прошлой неделе на швейцарию обрушился зимний ураган «Бурглинд», вызванный прохождением по Европе мощного шторма «Элеанор». Порывы ветра достигали 150 км/ч, в горах — до 180 км/ч.

    В некоторых районах скорость ветра превышала 200 километров в час. Разрушены кровли домов. Ветер опрокидывал автомобили, валил деревья и даже снес с рельсов движущийся поезд.

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