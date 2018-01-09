В Швейцарии 13 тысяч туристов застряли на лыжном курорте из-за снега

Тысячи туристов попали в снежную ловушку на одном из самых популярных горнолыжных курортов Швейцарии Церматт.
Из-за сильных снегопадов и наивысшего уровня лавинной опасности курорт оказался отрезан от внешнего мира.
По данным агентства France-Presse, попасть в Церматт или выехать из него сейчас невозможно. В курортной зоне отмечаются перебои с электричеством. Автомобильная дорога была закрыта в понедельник утром, вечером того же дня приостановили и железнодорожное сообщение. Заложниками ситуации в настоящее время остаются около 13 тысяч туристов.
Между тем власти кантона Вале уже объявили о повышении уровня лавинной опасности в этом регионе до наивысшего, пятого. Отмечается, что в районе перевала Симплон за 24 часа выпало около двух метров снега. При этом снегопад не стихает, к вечеру ожидается еще около 50 мм осадков.
Напомним, на прошлой неделе на швейцарию обрушился зимний ураган «Бурглинд», вызванный прохождением по Европе мощного шторма «Элеанор». Порывы ветра достигали 150 км/ч, в горах — до 180 км/ч.
В некоторых районах скорость ветра превышала 200 километров в час. Разрушены кровли домов. Ветер опрокидывал автомобили, валил деревья и даже снес с рельсов движущийся поезд.
Между тем власти кантона Вале уже объявили о повышении уровня лавинной опасности в этом регионе до наивысшего, пятого. Отмечается, что в районе перевала Симплон за 24 часа выпало около двух метров снега. При этом снегопад не стихает, к вечеру ожидается еще около 50 мм осадков.
Напомним, на прошлой неделе на швейцарию обрушился зимний ураган «Бурглинд», вызванный прохождением по Европе мощного шторма «Элеанор». Порывы ветра достигали 150 км/ч, в горах — до 180 км/ч.
В некоторых районах скорость ветра превышала 200 километров в час. Разрушены кровли домов. Ветер опрокидывал автомобили, валил деревья и даже снес с рельсов движущийся поезд.
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