Пожар в московском «Физтехпарке» потушен

Пожарные ликвидировали возгорание в
IT-технопарке на северо-западе Москвы. Сообщается об одном пострадавшем.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Москве: «Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены два и выведены шесть человек».
В МЧС также сообщили, что одному человеку потребовалась помощь врачей. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Возгорание полностью ликвидировали в 01:40.
Напомним, пожар произошел в здании «Физтехпарка» в Москве на Долгопрудненском шоссе в ночь на среду. Прибывшие на место происшествия спасатели провели эвакуацию людей из здания технопарка.
В МЧС также сообщили, что одному человеку потребовалась помощь врачей. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Возгорание полностью ликвидировали в 01:40.
Напомним, пожар произошел в здании «Физтехпарка» в Москве на Долгопрудненском шоссе в ночь на среду. Прибывшие на место происшествия спасатели провели эвакуацию людей из здания технопарка.
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