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    Пожар в московском «Физтехпарке» потушен

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    • Фото: ГУ МЧС России по г.Москве
    Пожар в московском «Физтехпарке» потушен

    Пожар в московском «Физтехпарке» потушен

    Пожар в московском «Физтехпарке» потушен
  • Фото: ГУ МЧС России по г.Москве

    • Пожарные ликвидировали возгорание в IT-технопарке на северо-западе Москвы. Сообщается об одном пострадавшем.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Москве: «Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены два и выведены шесть человек».

    В МЧС также сообщили, что одному человеку потребовалась помощь врачей. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Возгорание полностью ликвидировали в 01:40.

    Напомним, пожар произошел в здании «Физтехпарка» в Москве на Долгопрудненском шоссе в ночь на среду. Прибывшие на место происшествия спасатели провели эвакуацию людей из здания технопарка.

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