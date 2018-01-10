На северо-востоке Москвы произошел пожар в «Физтехпарке»

Спасатели эвакуировали 2 человек из здания «Физтехпарка», где произошел пожар. Возгорание локализовано.
Как передает ТАСС, пожар произошел в здании «Физтехпарка» в Москве на Долгопрудненском шоссе. По предварительной информации, возгорание началось на втором этаже здания. На 3-м этаже наблюдалось сильное задымление.
Пожарные эвакуировали из здания двоих человек, сейчас их осматривают врачи. По предварительным данным, площадь пожара около 50 метров. Возгорание уже локализовано. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
«Физтехпарк» — технопарк, созданный при поддержке Минкомсвязи РФ и правительства Москвы.
Пожарные эвакуировали из здания двоих человек, сейчас их осматривают врачи. По предварительным данным, площадь пожара около 50 метров. Возгорание уже локализовано. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
«Физтехпарк» — технопарк, созданный при поддержке Минкомсвязи РФ и правительства Москвы.
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