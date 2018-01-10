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    Израильтянин погиб в результате обстрела машины на Западном берегу реки Иордан. Израиль, Палестина, армии мира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИзраильтянин погиб в результате обстрела машины на Западном берегу реки Иордан

    Израильтянин погиб в результате обстрела машины на Западном берегу реки Иордан

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    • Фото: @ibrahimkhader90 / twitter.com
    Израильтянин погиб в результате обстрела машины на Западном берегу реки Иордан

    Израильтянин погиб в результате обстрела машины на Западном берегу реки Иордан

    Израильтянин погиб в результате обстрела машины на Западном берегу реки Иордан
    • Фото: @ibrahimkhader90 / twitter.com

      • Подразделения Армии обороны Израиля ищут виновных в убийстве 35-летнего мужчины на Западном берегу реки Иордан.

      Израильские военные ведут поиски боевиков, которые открыли огонь по израильскому автомобилю на шоссе близ форпоста Хават-Гилад в районе города Наблус.

      Как передают СМИ Израиля, по автомобилю, в котором находился 35-летний раввин, отец пятерых детей по имени Разиэль Шевах, было выпущено более 20 пуль. Мужчина получил тяжелые ранения и скончался.

      Израиль расценивает это нападение как теракт.

      Напомним, обстановка в районе палестино-израильского конфликта резко обострилась после того, как в начале декабря президент США объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство. Вопрос о статусе Иерусалима является одним из важнейших в палестино-израильском урегулировании. Во многих странах прошли массовые акции протеста. В декабре и январе по территории Израиля с палестинских территорий были выпущены десятки ракет, а израильская армия нанесла более 40 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа.

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