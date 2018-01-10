Израильтянин погиб в результате обстрела машины на Западном берегу реки Иордан

Подразделения Армии обороны Израиля ищут виновных в убийстве
35-летнего мужчины на Западном берегу реки Иордан.
Израильские военные ведут поиски боевиков, которые открыли огонь по израильскому автомобилю на шоссе близ форпоста Хават-Гилад в районе города Наблус.
Как передают СМИ Израиля, по автомобилю, в котором находился 35-летний раввин, отец пятерых детей по имени Разиэль Шевах, было выпущено более 20 пуль. Мужчина получил тяжелые ранения и скончался.
Израиль расценивает это нападение как теракт.
Напомним, обстановка в районе палестино-израильского конфликта резко обострилась после того, как в начале декабря президент США объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство. Вопрос о статусе Иерусалима является одним из важнейших в палестино-израильском урегулировании. Во многих странах прошли массовые акции протеста. В декабре и январе по территории Израиля с палестинских территорий были выпущены десятки ракет, а израильская армия нанесла более 40 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа.
Как передают СМИ Израиля, по автомобилю, в котором находился 35-летний раввин, отец пятерых детей по имени Разиэль Шевах, было выпущено более 20 пуль. Мужчина получил тяжелые ранения и скончался.
Израиль расценивает это нападение как теракт.
Напомним, обстановка в районе палестино-израильского конфликта резко обострилась после того, как в начале декабря президент США объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство. Вопрос о статусе Иерусалима является одним из важнейших в палестино-израильском урегулировании. Во многих странах прошли массовые акции протеста. В декабре и январе по территории Израиля с палестинских территорий были выпущены десятки ракет, а израильская армия нанесла более 40 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа.
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