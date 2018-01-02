Израиль нанес авиаудар по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Израильские военные сообщили, что провели воздушную атаку военного объекта, принадлежащего палестинским боевикам из движения ХАМАС.
Сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля: «В ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее сегодня вечером, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы».
Как напоминает РИА Новости, Израиль возлагает ответственность за любые провокации на исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.
Ранее израильские военные распространили информацию о предотвращении теракта на Западном берегу реки Иордан, где вооруженный двумя ножами палестинец попытался напасть на военнослужащих.
Напомним, обстановка в районе палестино-израильского конфликта накалилась после того, как в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство. Вопрос о статусе Иерусалима является одним из ключевых в палестино-израильском урегулировании. Во множестве стран мира начались массовые акции протеста.
Как напоминает РИА Новости, Израиль возлагает ответственность за любые провокации на исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.
Ранее израильские военные распространили информацию о предотвращении теракта на Западном берегу реки Иордан, где вооруженный двумя ножами палестинец попытался напасть на военнослужащих.
Напомним, обстановка в районе палестино-израильского конфликта накалилась после того, как в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство. Вопрос о статусе Иерусалима является одним из ключевых в палестино-израильском урегулировании. Во множестве стран мира начались массовые акции протеста.
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