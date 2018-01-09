Эквадор намерен выгнать Ассанжа из своего посольства в Лондоне

Власти Эквадора ищут возможность выселить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, где он находится уже пять лет.
Южноамериканская страна пытается найти посредника в переговорах о выработке соглашения с британскими властями относительно Ассанжа, заявила министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноза. По ее словам, Эквадор «рассматривает возможность посредничества, чтобы положить конец этому „неподобающему“ пятилетнему пребыванию (Ассанжа в посольстве)», передает Daily Mail.
Это заявление последовало спустя несколько месяцев после того, как президент Эквадора Ленин Морено предостерег Ассанжа от вызывающих политических высказываний, касающихся союзников этой страны. Имелись в виду выступления Ассанжа в поддержку референдума об отделении Каталонии от Испании. Президент Эквадора просил Ассанжа не комментировать испанский кризис, а основатель WikiLeaks в ответ обвинил Морено в попытке заставить его молчать о «нарушениях прав человека в Испании».
Напомним, Джулиан Ассанж поселился в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году, чтобы избежать ареста по обвинению в сексуальном насилии в Швеции. К настоящему времени эти обвинения сняты, однако Ассанж боится, что если он покинет территорию посольства, то его выдадут США, где его ждет суд по делу о публикации секретной переписки американских дипломатов.
Это заявление последовало спустя несколько месяцев после того, как президент Эквадора Ленин Морено предостерег Ассанжа от вызывающих политических высказываний, касающихся союзников этой страны. Имелись в виду выступления Ассанжа в поддержку референдума об отделении Каталонии от Испании. Президент Эквадора просил Ассанжа не комментировать испанский кризис, а основатель WikiLeaks в ответ обвинил Морено в попытке заставить его молчать о «нарушениях прав человека в Испании».
Напомним, Джулиан Ассанж поселился в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году, чтобы избежать ареста по обвинению в сексуальном насилии в Швеции. К настоящему времени эти обвинения сняты, однако Ассанж боится, что если он покинет территорию посольства, то его выдадут США, где его ждет суд по делу о публикации секретной переписки американских дипломатов.
Комментарии