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    Эквадор намерен выгнать Ассанжа из своего посольства в Лондоне

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    • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls
    Эквадор намерен выгнать Ассанжа из своего посольства в Лондоне

    Эквадор намерен выгнать Ассанжа из своего посольства в Лондоне

    Эквадор намерен выгнать Ассанжа из своего посольства в Лондоне
  • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls

    • Власти Эквадора ищут возможность выселить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, где он находится уже пять лет.

    Южноамериканская страна пытается найти посредника в переговорах о выработке соглашения с британскими властями относительно Ассанжа, заявила министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноза. По ее словам, Эквадор «рассматривает возможность посредничества, чтобы положить конец этому „неподобающему“ пятилетнему пребыванию (Ассанжа в посольстве)», передает Daily Mail.

    Это заявление последовало спустя несколько месяцев после того, как президент Эквадора Ленин Морено предостерег Ассанжа от вызывающих политических высказываний, касающихся союзников этой страны. Имелись в виду выступления Ассанжа в поддержку референдума об отделении Каталонии от Испании. Президент Эквадора просил Ассанжа не комментировать испанский кризис, а основатель WikiLeaks в ответ обвинил Морено в попытке заставить его молчать о «нарушениях прав человека в Испании».

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    Напомним, Джулиан Ассанж поселился в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году, чтобы избежать ареста по обвинению в сексуальном насилии в Швеции. К настоящему времени эти обвинения сняты, однако Ассанж боится, что если он покинет территорию посольства, то его выдадут США, где его ждет суд по делу о публикации секретной переписки американских дипломатов.

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