МВД: штат ГАИ с 1 января сокращен на 10 тысяч человек

С 1 января число штатных сотрудников ГИБДД сократилось на 10 тысяч человек.
С Нового года число сотрудников ГИБДД сокращается на 10 тысяч человек. Соответствующий указ был подписан президентом РФ 31 декабря, сообщила во вторник пресс-служба МВД РФ.
Из сообщения пресс-службы МВД: «Сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений».
Ранее сообщалось, что, согласно указу Владимира Путина, сокращение коснется каждого пятого сотрудника инспекции. При этом сокращенные сотрудники смогут перейти на вакантные должности в другие полицейские подразделения. Тем же, кто решит уйти со службы, ведомство обещает обеспечить все социальные гарантии.
Из сообщения пресс-службы МВД: «Сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений».
Ранее сообщалось, что, согласно указу Владимира Путина, сокращение коснется каждого пятого сотрудника инспекции. При этом сокращенные сотрудники смогут перейти на вакантные должности в другие полицейские подразделения. Тем же, кто решит уйти со службы, ведомство обещает обеспечить все социальные гарантии.
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