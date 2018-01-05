СМИ: Путин сократил каждого пятого сотрудника ГИБДД

Указ о сокращении штатной численности МВД, подписанный президентом 31 декабря, коснется только сотрудников ГИБДД.
В ведомственном приказе, который регламентирует исполнение президентского указа, говорится, что сокращения пройдут во всех регионах, однако не затронут тех, кто занимается регистрационными действиями и приемом экзаменов у желающих получить водительские права.
Таким образом, учитывая, что общее число сотрудников ГИБДД составляет около 55 тыс. человек, решено сократить почти каждого пятого гаишника.
При этом сокращенные сотрудники смогут перевестись на вакантные должности в другие подразделения МВД. Тем же, кто решит покинуть ведомство, пообещали обеспечить все социальные гарантии, отмечает «Газета.Ru».
Таким образом, учитывая, что общее число сотрудников ГИБДД составляет около 55 тыс. человек, решено сократить почти каждого пятого гаишника.
При этом сокращенные сотрудники смогут перевестись на вакантные должности в другие подразделения МВД. Тем же, кто решит покинуть ведомство, пообещали обеспечить все социальные гарантии, отмечает «Газета.Ru».
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