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    Голым убийцам барана в Освенциме грозит реальный срок

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    • Фото: группа Love Macht Frei
    Голым убийцам барана в Освенциме грозит реальный срок

    Голым убийцам барана в Освенциме грозит реальный срок

    Голым убийцам барана в Освенциме грозит реальный срок
  • Фото: группа Love Macht Frei

    • В Польше проходит суд над участниками скандальной акции в бывшем немецком концлагере Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Прокурор просит приговорить активистов к ограничению и лишению свободы.

    Речь идет о событиях, случившихся в марте прошлого года. Тогда несколько мужчин убили барана, разделись догола и приковали себя цепями у ворот музея бывшего концлагеря под лозунгом «Arbeit macht frei» («Труд освобождает»). Все свои действия активисты снимали на видео при помощи дрона. В акции участвовали 12 человек, среди которых были граждане Белоруссии, Германии и Польши.

    Сейчас они находятся на скамье подсудимых в окружном суде Освенцима. Им вменяется в вину осквернении места памяти жертв нацизма, а также «убийство барана с особой жестокостью», сообщает издание Gazeta Krakowska.

    Издание уточняет, что для десяти обвиняемых прокурор Мариуш Сломка запросил один год и четыре месяца ограничения свободы. Наказание должно заключаться в выполнении общественных работ в объеме 32 часов в месяц. Еще двоим участникам акции, которых обвиняют в «убийстве барана с особой жестокостью», грозят реальные сроки — от двух лет лишения свободы. По мнению прокурора, суд должен «дать ясный сигнал, что такие инциденты никогда больше не могут повториться».

    Сами обвиняемые свою вину не признают и продолжают настаивать, что акция была призывом «за мир во всем мире». Приговор будет оглашен 17 января.

    Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, он стал одним из главных символов холокоста. В 1947 году на его месте был создан музей.

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