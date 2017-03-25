Полиция задержала 11 участников «голой» акции в Освенциме

Неизвестные убили овцу, разделись догола и сковали себя цепями у ворот бывшего концлагеря
Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Охранники музея задержали и передали полиции 11 человек.
Акция прошла у ворот с надписью Arbeit macht frei, происходящее снимали с помощью дрона. Большинство задержанных — поляки. По неофициальным данным, также в акции участвовали граждане Германии и Белоруссии.
Полиция квалифицировала действия задержанных как «осквернение памятника или иного места памяти», передает РИА Новости. Предусмотрено наказание в виде штрафа или ограничения свободы, однако полиция не исключает предъявления других обвинений.
Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, он стал одним из главных символов холокоста. В 1947 году на его месте был создан музей.
Полиция квалифицировала действия задержанных как «осквернение памятника или иного места памяти», передает РИА Новости. Предусмотрено наказание в виде штрафа или ограничения свободы, однако полиция не исключает предъявления других обвинений.
Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, он стал одним из главных символов холокоста. В 1947 году на его месте был создан музей.
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