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  • 25.03, 02:00

    Полиция задержала 11 участников «голой» акции в Освенциме

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    Полиция задержала 11 участников «голой» акции в Освенциме

    Полиция задержала 11 участников «голой» акции в Освенциме

    Полиция задержала 11 участников «голой» акции в Освенциме
  • Фото: twitter.com

    • Неизвестные убили овцу, разделись догола и сковали себя цепями у ворот бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Охранники музея задержали и передали полиции 11 человек.

    Акция прошла у ворот с надписью Arbeit macht frei, происходящее снимали с помощью дрона. Большинство задержанных — поляки. По неофициальным данным, также в акции участвовали граждане Германии и Белоруссии.

    Полиция квалифицировала действия задержанных как «осквернение памятника или иного места памяти», передает РИА Новости. Предусмотрено наказание в виде штрафа или ограничения свободы, однако полиция не исключает предъявления других обвинений.

    Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, он стал одним из главных символов холокоста. В 1947 году на его месте был создан музей.

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