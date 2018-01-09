Послепраздничная хандра: как быстро привести себя в форму после зимних каникул

Россия приходит в себя после новогодних праздников. Многие ломают голову над непростой задачей: как легко и бодро начать трудовую неделю, а также вернуться в прежний график?

Утренняя гимнастика вместо салата, тренировка на воздухе на закуску. Новогодний рацион лыжника Алексея отличается от традиционного с оливье и холодцом, зато в новый рабочий год он не вкатывается, а буквально врывается. Мужчина подтянут, полон сил и энергии.



Алексей Тютвинов: «Достаточно легко, если вести здоровый образ жизни и не пьянствовать все праздники, а заниматься спортом».



Отвыкший от серьезных нагрузок организм лучше не шокировать. По словам врачей, готовиться к выходу на службу нужно за два-три дня до окончания выходных. Следует привести в порядок режим сна и вообще сбавить градус празднования.



Владимир Файнзильберг, врач-психиатр: «Здесь нужно просто осознать, что мы прошли празднования, мы прошли каникулы, мы хорошо отдохнули, теперь мы должны хорошо потрудиться».



Как выяснил корреспондент Александр Терёхин, трудиться в первые дни лучше не в полную силу. В работу, говорят психологи, лучше погружаться постепенно — в офисе не задерживаться, работу на дом не брать, устраивать каждый час небольшие перерывы. Лишь бы начальство было не против, а организм точно скажет спасибо. Если еще и питание наладить, то от праздников останется лишь приятное послевкусие.



Рима Мойсенко, врач-диетолог: «Можно сделать хорошие разгрузочные дни. Причем, эти разгрузочные дни в виде монопитания. Допустим, целый день можно просидеть на легком супчике, приготовленном просто из обыкновенных овощей».



Специалисты советуют после обильных застолий употреблять побольше воды и растительных продуктов, а тяжелые блюда приберечь до следующих праздников. По словам диетологов, в новый трудовой год нужно вступать на слегка голодный желудок. Лучше не есть, а пить. Например, чай.



Новый год, говорят психологи, — лучшая точка для изменений. В первые часы нужно обязательно расписать цели на следующие 365 дней. С ними год пройдет гораздо продуктивнее.