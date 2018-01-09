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    Пять машин столкнулись на Калужском шоссе в Москве. ДТП, Москва, гололед, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПять машин столкнулись на Калужском шоссе в Москве

    Пять машин столкнулись на Калужском шоссе в Москве

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    Пять машин столкнулись на Калужском шоссе в Москве

    Пять машин столкнулись на Калужском шоссе в Москве

    Пять машин столкнулись на Калужском шоссе в Москве

      Авария произошла вечером в понедельник на Калужском шоссе в Новой Москве. В результате ДТП погибла женщина-водитель.

      В районе 23-го километра Калужского шоссе женщина-водитель наехала на ограждение. Она вышла из авто, чтобы осмотреться. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, несколько водителей остановились, чтобы помочь ей, но в создавшейся ситуации по инерции произошло столкновение четырех машин, в результате чего женщина погибла.

      По предварительной информации, причиной аварии стал гололед.

      8 января в Москве было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильном ветре и гололедице. А уже к концу недели жителей столицы ждет сильное похолодание.

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