В Москве до полуночи будет действовать штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют шквалистый ветер в столичном регионе до полуночи. До ночи в столице будет действовать штормовое предупреждение.
Московское Метеобюро: «До 24:00 в Москве и в Московской области сохранится сильный ветер с порывами 15 м/с и выше».
В свою очередь в Гидрометцентре России подтвердили, что порывы ветра местами могут достигать 13–18 м/с. В Московском регионе объявлен желтый уровень опасности — погода несет потенциальную угрозу, отмечает «Интерфакс».
По данным синоптиков, в Москве столбики термометров в понедельник, 8 января, будут находиться на уровне от минус 2 градусов до нуля. Кроме того, по прогнозам, небольшой снег и гололедица. А ночью в столице может подморозить до минус 6 градусов, по области — до минус 8.
Как ожидается, к концу недели на Старый Новый год в Москву придут настоящие морозы — до минус 15.
В свою очередь в Гидрометцентре России подтвердили, что порывы ветра местами могут достигать 13–18 м/с. В Московском регионе объявлен желтый уровень опасности — погода несет потенциальную угрозу, отмечает «Интерфакс».
По данным синоптиков, в Москве столбики термометров в понедельник, 8 января, будут находиться на уровне от минус 2 градусов до нуля. Кроме того, по прогнозам, небольшой снег и гололедица. А ночью в столице может подморозить до минус 6 градусов, по области — до минус 8.
Как ожидается, к концу недели на Старый Новый год в Москву придут настоящие морозы — до минус 15.
Комментарии