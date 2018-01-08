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    В Москве до полуночи будет действовать штормовое предупреждение

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Панов
    В Москве до полуночи будет действовать штормовое предупреждение

    В Москве до полуночи будет действовать штормовое предупреждение

    В Москве до полуночи будет действовать штормовое предупреждение
  • Фото: РИА Новости, Алексей Панов

    • Синоптики прогнозируют шквалистый ветер в столичном регионе до полуночи. До ночи в столице будет действовать штормовое предупреждение.

    Московское Метеобюро: «До 24:00 в Москве и в Московской области сохранится сильный ветер с порывами 15 м/с и выше».

    В свою очередь в Гидрометцентре России подтвердили, что порывы ветра местами могут достигать 13–18 м/с. В Московском регионе объявлен желтый уровень опасности — погода несет потенциальную угрозу, отмечает «Интерфакс».

    По данным синоптиков, в Москве столбики термометров в понедельник, 8 января, будут находиться на уровне от минус 2 градусов до нуля. Кроме того, по прогнозам, небольшой снег и гололедица. А ночью в столице может подморозить до минус 6 градусов, по области — до минус 8.

    Как ожидается, к концу недели на Старый Новый год в Москву придут настоящие морозы — до минус 15.

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