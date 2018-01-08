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    В порт Одессы зашел американский ракетный эсминец

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    В порт Одессы зашел американский ракетный эсминец

    В порт Одессы зашел американский ракетный эсминец

    В порт Одессы зашел американский ракетный эсминец
  • Фото: odessa-life.od.ua

    • Ракетный эсминец ВМС США Carney прибыл в порт Одессы, где пробудет до 11 января.

    Корабль пришвартовался у причала нового контейнерного терминала порта в понедельник утром, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в 2018 году, сообщают местные СМИ.




    Командование ВМС США назвало целью визита Carney «проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО».

    Это не первый визит эсминца. В июле 2017 года он вместе с американским ракетным крейсером Hue City участвовал в американо-украинских военных учениях Sea Breeze — 2017.

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