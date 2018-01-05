Американский ракетный эсминец Carney вошел в Чёрное море

Турецкие СМИ опубликовали фотографии ракетного эсминца ВМС США, вошедшего в акваторию Чёрного моря.
В настоящее время Carney, несущий противоракеты «Стандарт-2», а также 56 крылатых ракет «Томагавк», следует на север вдоль западного побережья Чёрного моря.
По данным «Интерфакса», эсминец может зайти в порт Одессы. Отмечается, что Carney уже посещал Чёрное море: в июле 2017 года он вместе с американским ракетным крейсером Hue City участвовал американо-украинских военных учениях Sea Breeze — 2017.
Добавим, что корабли ВМС США и других стран НАТО регулярно заходят в Чёрное море. Согласно Конвенции Монтрё от 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Чёрного моря не более 21 суток. Их общий тоннаж при этом не должен превышать 30 тысяч тонн.
Arleigh Burke-class AEGIS guided missile @USNavyEurope destroyer USS Carney DDG64 hoisted US & courtesy Turkish flags during its BlackSea-bound Bosphorus transit #steadypresence pic.twitter.com/ke1LpqGTcZ— Yörük Işık (@YorukIsik) 5 января 2018 г.
По данным «Интерфакса», эсминец может зайти в порт Одессы. Отмечается, что Carney уже посещал Чёрное море: в июле 2017 года он вместе с американским ракетным крейсером Hue City участвовал американо-украинских военных учениях Sea Breeze — 2017.
Добавим, что корабли ВМС США и других стран НАТО регулярно заходят в Чёрное море. Согласно Конвенции Монтрё от 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Чёрного моря не более 21 суток. Их общий тоннаж при этом не должен превышать 30 тысяч тонн.
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