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    Американский ракетный эсминец Carney вошел в Чёрное море

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    • Фото: Reuters © 2018, Yoruk Isik
    Американский ракетный эсминец Carney вошел в Чёрное море

    Американский ракетный эсминец Carney вошел в Чёрное море

    Американский ракетный эсминец Carney вошел в Чёрное море
  • Фото: Reuters © 2018, Yoruk Isik

    • Турецкие СМИ опубликовали фотографии ракетного эсминца ВМС США, вошедшего в акваторию Чёрного моря.

    В настоящее время Carney, несущий противоракеты «Стандарт-2», а также 56 крылатых ракет «Томагавк», следует на север вдоль западного побережья Чёрного моря.




    По данным «Интерфакса», эсминец может зайти в порт Одессы. Отмечается, что Carney уже посещал Чёрное море: в июле 2017 года он вместе с американским ракетным крейсером Hue City участвовал американо-украинских военных учениях Sea Breeze — 2017.

    Добавим, что корабли ВМС США и других стран НАТО регулярно заходят в Чёрное море. Согласно Конвенции Монтрё от 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Чёрного моря не более 21 суток. Их общий тоннаж при этом не должен превышать 30 тысяч тонн.

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