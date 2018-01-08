СМИ: Великобритания направила фрегат на перехват российский судов

Британский фрегат Westminster направился на перехват зашедших в
Ла-Манш российских кораблей. Об этом сообщают британские СМИ.
Отмечается, что задачей фрегата станет сопровождение российских военных кораблей с целью не подпустить их к территории Великобритании. В России эту информацию пока никак не прокомментировали.
Как утверждает издание The Sun, за последние 18 месяцев российские военные суда «как минимум пять раз проходили через территориальные воды Великобритании», «играя на нервах» у Лондона.
В конце декабря 2017 года близ территориальных вод Соединенного Королевства в Северном море проследовал российский фрегат «Адмирал Горшков». Для его сопровождения Великобритания направила военный корабль HMS St Albans. За российским судном он наблюдал три дня.
Как утверждает издание The Sun, за последние 18 месяцев российские военные суда «как минимум пять раз проходили через территориальные воды Великобритании», «играя на нервах» у Лондона.
В конце декабря 2017 года близ территориальных вод Соединенного Королевства в Северном море проследовал российский фрегат «Адмирал Горшков». Для его сопровождения Великобритания направила военный корабль HMS St Albans. За российским судном он наблюдал три дня.
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