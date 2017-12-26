Британский корабль три дня наблюдал за российским фрегатом «Адмирал Горшков»

Великобритания отправила военный корабль HMS St Albans для сопровождения российского головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков», когда тот проходил близ территориальных вод Соединенного Королевства в Северном море.
По сообщению Королевских ВМС, St Albans вышел из порта 23 декабря и вел наблюдение за российским кораблем три дня. Сегодня, как ожидается, он вернется на военно-морскую базу в Портсмут.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил в этой связи, что решительно настроен «защищать территориальные воды и не потерпит никакой формы агрессии».
«Адмирал Горшков» был спущен на воду осенью 2010 года. Сейчас проходит заключительный этап государственных испытаний и регулярно переходит между Белым и Балтийским морями. Как пояснил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, военным предстоит еще раз отработать все системы корабля и полностью завершить на нем все открытые опытно-конструкторские работы. После этого он будет передан ВМФ РФ.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил в этой связи, что решительно настроен «защищать территориальные воды и не потерпит никакой формы агрессии».
«Адмирал Горшков» был спущен на воду осенью 2010 года. Сейчас проходит заключительный этап государственных испытаний и регулярно переходит между Белым и Балтийским морями. Как пояснил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, военным предстоит еще раз отработать все системы корабля и полностью завершить на нем все открытые опытно-конструкторские работы. После этого он будет передан ВМФ РФ.
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