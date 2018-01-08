«Совсем заврались»: Захарова раскритиковала заявления главы ЦРУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью слова главы ЦРУ Майкла Помпео о том, что Россия на протяжении многих лет вмешивалась в электоральные процессы в США.
Мария Захарова: «Партнеры совсем заврались. Сколько же десятилетий назад, интересно, Россия „начала“ это грязное дело?»
Как написала Захарова на своей странице в Facebook, «лучшим доказательством того, что это чистой воды вранье, является то, что все эти „десятилетия“ американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы».
По ее словам, «ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа».
Мария Захарова: «Вот тогда все и началось — бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о „руке Кремля“ — одним словом — песня половецких пленниц».
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Несмотря на длительное расследование, ни независимым комиссиям, ни ФБР не удалось найти никаких следов «руки Кремля» в выборах 2016 года. Тем не менее в американских СМИ продолжает появляться информация о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Как написала Захарова на своей странице в Facebook, «лучшим доказательством того, что это чистой воды вранье, является то, что все эти „десятилетия“ американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы».
По ее словам, «ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа».
Мария Захарова: «Вот тогда все и началось — бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о „руке Кремля“ — одним словом — песня половецких пленниц».
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Несмотря на длительное расследование, ни независимым комиссиям, ни ФБР не удалось найти никаких следов «руки Кремля» в выборах 2016 года. Тем не менее в американских СМИ продолжает появляться информация о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
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