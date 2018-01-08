СМИ: Пучдемон был готов явиться в суд в обмен на возможность стать главой Каталонии

Бежавший в Бельгию
экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон в обмен на пост главы автономии был готов явиться в Верховный суд Испании, но Мадрид не пошел на сделку.
Как передает ТАСС со ссылкой на газету El Confidencial и окружение политика, Пучдемон сделал соответствующее предложение правительству Мариано Рахоя. Он обещал лично и добровольно прибыть в суд, чтобы дать показания, однако получил отказ.
В настоящий момент действует ордер на арест Пучдемона на территории Испании. Прокуратура страны обвиняет его в бунте, мятеже и растрате.
Напомним, 27 октября прошлого года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Мадрид ограничил самоуправление региона, отстранил от должностей Пучдемона и членов его правительства, распустил местный парламент и назначил выборы.
По их итогам 21 декабря три партии, выступающие за независимость автономии, получили в парламенте области 70 кресел из 135. Больше всех мандатов среди сепаратистских партий завоевала коалиция «Вместе за Каталонию» Пучдемона. Согласно регламенту регионального парламента, кандидат на пост лидера автономии должен лично явиться в палату.
В настоящий момент действует ордер на арест Пучдемона на территории Испании. Прокуратура страны обвиняет его в бунте, мятеже и растрате.
Напомним, 27 октября прошлого года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Мадрид ограничил самоуправление региона, отстранил от должностей Пучдемона и членов его правительства, распустил местный парламент и назначил выборы.
По их итогам 21 декабря три партии, выступающие за независимость автономии, получили в парламенте области 70 кресел из 135. Больше всех мандатов среди сепаратистских партий завоевала коалиция «Вместе за Каталонию» Пучдемона. Согласно регламенту регионального парламента, кандидат на пост лидера автономии должен лично явиться в палату.
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