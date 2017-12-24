«Хотел бы вернуться прямо сейчас»: Пучдемон заявил о готовности приехать на родину

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон готов вернуться на родину. О своем решении он известил испанские власти.
Сейчас Пучдемон находится в Брюсселе, так как в родной стране до сих пор действует ордер на его арест, поэтому Рождество политик все-таки проведет вдалеке от дома.
Карлес Пучдемон, бывший глава Каталонии: «Я хотел бы вернуться прямо сейчас. Это были бы хорошие новости не только для меня и моей семьи, для Каталонии в отдельности, но и для всей Испании. Это был бы шанс для испанской демократии реабилитироваться после того, как ее нарушили центральные власти. Мы должны сделать все, что в наших силах, не только для моего возвращения и возвращения моего правительства, но и для того, чтобы вышли на свободу те, кто все еще остается в тюрьме».
Вернуться в Барселону Пучдемону нужно до 23 января — к открытию сессии парламента автономии. Экс-руководитель каталонского правительства планирует возглавить его вновь, после прошедших в регионе досрочных выборов. В результате голосования больше всех мест в женералитете получила партия «Граждане», выступающая за единую Испанию, но большинство все-таки за сторонниками независимости, которые собираются создать коалицию.
Карлес Пучдемон, бывший глава Каталонии: «Я хотел бы вернуться прямо сейчас. Это были бы хорошие новости не только для меня и моей семьи, для Каталонии в отдельности, но и для всей Испании. Это был бы шанс для испанской демократии реабилитироваться после того, как ее нарушили центральные власти. Мы должны сделать все, что в наших силах, не только для моего возвращения и возвращения моего правительства, но и для того, чтобы вышли на свободу те, кто все еще остается в тюрьме».
Вернуться в Барселону Пучдемону нужно до 23 января — к открытию сессии парламента автономии. Экс-руководитель каталонского правительства планирует возглавить его вновь, после прошедших в регионе досрочных выборов. В результате голосования больше всех мест в женералитете получила партия «Граждане», выступающая за единую Испанию, но большинство все-таки за сторонниками независимости, которые собираются создать коалицию.
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