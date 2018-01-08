Ты супер! Танцы <sup><small>6+</small></sup>
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    Премьера на НТВ: документальный фильм «Ты супер! Танцы. До и после»

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    Премьера на НТВ: документальный фильм «Ты супер! Танцы. До и после»

    Премьера на НТВ: документальный фильм «Ты супер! Танцы. До и после»

    Премьера на НТВ: документальный фильм «Ты супер! Танцы. До и после»

      На НТВ — премьера фильма о том, как менялась жизнь участников проекта «Ты супер! Танцы», каких творческих достижений добились юные танцоры.

      Для 15-летней Сиам из Ялты поиски дома — проект куда более сложный. Девочка всю жизнь пытается отыскать свою мать. Несколько лет назад женщина уехала в Таиланд и пропала. Но Сиам до сих пор не теряет надежды снова ее увидеть.

      Сиам Пхаттхаравади: «Я ее все равно жду. До конца жизни, если не встречу, я ее все равно буду ждать».

      Исполнить мечту девочки помог проект «Ты супер! Танцы». Журналисты НТВ провели собственное расследование, посетили несколько стран и выяснили правду, которую все это время от Сиам скрывали.

      О том, как изменилась жизнь Сиам и других участников проекта, расскажет документальный фильм «Ты супер! Танцы. До и после». Премьера сегодня в 15:15 на НТВ и НТВ.Ru.

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